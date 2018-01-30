«АктивКапитал Банк» подвел итоги фотоконкурса «Оригинальный новогодний костюм»

По результатам голосования в социальных сетях бесспорными лидерами стали Анастасия О. из Санкт-Петербурга (№10 и №12) и Денис Д. из Тольятти (№2) – их фотографии набрали более 250 голосов. Также призовое место заняла Юлия И. (№ 5), за фотографию которой проголосовали более 150 человек.

Кроме того, «АктивКапитал Банк» выбрал победителей в специальных номинациях. Татьяна Н. (№7) победила в номинации «Самые юные участники конкурса», а Дарья С. (№11) – в номинации «Постановочная фотография».

Приз в Тольятти сегодня вручен, другие победители смогут получить свои призы в ближайшем офисе Банка.

Поздравляем победителей конкурса! Благодарим всех, кто прислал свои фотографии и принял участие в голосовании.