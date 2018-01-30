Банк ВТБ финансирует проект «Остров Мечты» на сумму 37 млрд рублей

Банк ВТБ открыл для холдинга «Остров Мечты» кредитную линию в размере 37 млрд рублей сроком на 7 лет. Средства будут направлены на строительство первой очереди парка «Остров Мечты», которая включает крытый тематический парк, городской променад с торгово-развлекательной зоной и ландшафтный парк.

Общая стоимость первой очереди проекта составляет 81 млрд рублей. Она включает стоимость земельного участка и сумму инвестиций в размере 43 млрд рублей (с учетом 37 млрд рублей ВТБ), предназначенную для строительства, приобретения аттракционов и формирования оборотного капитала.

«Остров Мечты» — это первый крытый тематический парк в России. Планируется, что благодаря круглогодичной работе парка, уникальной концепции и масштабности его посетителями станут порядка 50 млн человек в год, что сделает его одной из самых знаковых туристических достопримечательностей Москвы.

Во второй очереди строительства «Острова Мечты» предусмотрено комплексное благоустройство Нагатинской набережной, создание детской яхтенной школы, строительство многофункционального концертного зала и гостиницы 4* на 410 номеров.

Основные строительные работы крытой части парка планируется завершить до конца 2018 года, в середине 2019 года — закончить внутреннюю отделку и благоустройство территории.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «ВТБ рад принять участие в финансировании строительства такого знакового в масштабах страны проекта как парк „Остров Мечты“. Уверены, что размах и не имеющая аналогов концепция проекта сделают его одной из важнейших достопримечательностей Москвы, внеся существенный вклад в улучшение социальной инфраструктуры столицы».

Амиран Муцоев, председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты», сказал: «Остров Мечты» — самый большой крытый всесезонный парк развлечений в мире и первый городской курорт в Москве. Это социально-значимый проект и новый мощный драйвер для развития города и всей страны. Он улучшит качество городской среды, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность Москвы на фоне зарубежных мегаполисов, а также сможет привлечь туристические потоки в столицу почти на 3 млн человек. Помимо колоссальных инвестиций в городскую инфраструктуру и продвижения туристического бренда Москвы, его уникальная концепция откроет новую главу в развитии индустрии развлечений в России и во всем мире».