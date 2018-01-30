Банк ВТБ финансирует проект «Остров Мечты» на сумму 37 млрд рублей

Банк ВТБ открыл для холдинга «Остров Мечты» кредитную линию в размере 37 млрд рублей сроком на 7 лет. Средства будут направлены на строительство первой очереди парка «Остров Мечты», которая включает крытый тематический парк, городской променад с торгово-развлекательной зоной и ландшафтный парк.
Общая стоимость первой очереди проекта составляет 81 млрд рублей. Она включает стоимость земельного участка и сумму инвестиций в размере 43 млрд рублей (с учетом 37 млрд рублей ВТБ), предназначенную для строительства, приобретения аттракционов и формирования оборотного капитала.
«Остров Мечты» — это первый крытый тематический парк в России. Планируется, что благодаря круглогодичной работе парка, уникальной концепции и масштабности его посетителями станут порядка 50 млн человек в год, что сделает его одной из самых знаковых туристических достопримечательностей Москвы.
Во второй очереди строительства «Острова Мечты» предусмотрено комплексное благоустройство Нагатинской набережной, создание детской яхтенной школы, строительство многофункционального концертного зала и гостиницы 4* на 410 номеров.
Основные строительные работы крытой части парка планируется завершить до конца 2018 года, в середине 2019 года — закончить внутреннюю отделку и благоустройство территории.
Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «ВТБ рад принять участие в финансировании строительства такого знакового в масштабах страны проекта как парк „Остров Мечты“. Уверены, что размах и не имеющая аналогов концепция проекта сделают его одной из важнейших достопримечательностей Москвы, внеся существенный вклад в улучшение социальной инфраструктуры столицы».
Амиран Муцоев, председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты», сказал: «Остров Мечты» — самый большой крытый всесезонный парк развлечений в мире и первый городской курорт в Москве. Это социально-значимый проект и новый мощный драйвер для развития города и всей страны. Он улучшит качество городской среды, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность Москвы на фоне зарубежных мегаполисов, а также сможет привлечь туристические потоки в столицу почти на 3 млн человек. Помимо колоссальных инвестиций в городскую инфраструктуру и продвижения туристического бренда Москвы, его уникальная концепция откроет новую главу в развитии индустрии развлечений в России и во всем мире».
Справка
Холдинговая компания «Остров Мечты» – это холдинг, объединяющий компании, занятые строительством и управлением крупнейшего в мире крытого тематического парка «Остров Мечты». Это ключевой градостроительный проект для семейного досуга, развлечений и шопинга, который улучшает качество городской среды, повышает инвестиционную привлекательность страны и создает новые рабочие места. Проект «Остров Мечты» реализуется в Нагатинской пойме Москвы на участке площадью почти 60 га, совокупная площадь зоны с аттракционами и досугово-развлекательной составляющей – более 292 тысяч кв. м. Парк «Остров Мечты» будет разделен на несколько тематических зон с 40 разнообразными развлечениями для взрослых и детей, в том числе 29 самых современных и уникальных аттракционов по мотивам известнейших зарубежных и отечественных мультипликационных фильмов. Помимо тематической части парка с аттракционами, на территории «Острова Мечты» расположатся: ∙ Ландшафтный парк со спортивными и детскими зонами, открытым кинотеатром, танцполом, амфитеатром, прудом и фонтанами; ∙ Городской крытый променад с центральной площадью размером с полтора футбольных стадиона и копиями мировых достопримечательностей, а также почти 50 тематическими ресторанами и более чем 200 магазинами; ∙ Многофункциональный концертный зал более чем на 3 500 мест; ∙ Кинотеатр на 17 залов, включая зал с IMAX-экраном; ∙ Наземно-подземный паркинг более чем на 3 800 машиномест. В 2017 году были завершены основные проектные и монолитные работы в том числе в наземно-подземном паркинге и монолитные основания для 75-метровых центральных башен, а также заключены контракты на поставку всех аттракционов. Параллельно начаты работы по формированию рельефа в ландшафтном парке.