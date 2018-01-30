Оптимальное решение от Примсоцбанка – кредит под залог автомобиля

Сегодня, когда найти поручителя по кредиту на крупную сумму достаточно сложно, Примсоцбанк запустил программу кредитования под залог автотранспортного средства. Потребительский кредит под залог авто выдается по ставке 15,9% годовых. В качестве залога может выступать автотранспортное средство, производства фирм Японии, Ю. Кореи, США, Европы, России, срок эксплуатации которого менее 12 лет на момент окончания кредитного договора. В залог может быть предоставлено авто, принадлежащее как Заемщику, так и третьему лицу.
Максимальная сумма кредита – 5 млн. руб.
Для оформления кредита требуется документы, подтверждающие доход и трудоустройство. Кредит можно оформить на срок до 60 месяцев, а погашать частично или полностью без ограничений и комиссий.
Подробнее узнать о потребительском кредите под залог авто и других программах кредитования можно на нашем сайте, во всех отделениях Примсоцбанка и по телефону Единой Справочной службы 8-800-200-42-02.