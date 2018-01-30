В Примсоцбанке стартовала программа «Семейная ипотека»

2017 год стал рекордным по объемам ипотечного кредитования, что говорит о повышении спроса населения на данный финансовый продукт. Ключевым фактором роста стало неоднократное снижение процентных ставок на протяжении всего 2017 года, а также ряд принятых Правительством РФ мер.

В конце 2017г. россиянам преподнесли еще один приятный сюрприз, объявив о специальной программе ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.

«Семейная ипотека» позволяет оформить ипотечный кредит на льготных условиях на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика. Минимальный размер первоначального взноса составляет не менее 20% от стоимости жилья.

Также программа с государственной поддержкой позволяет рефинансировать уже существующий кредит, ранее полученный в стороннем банке на цели приобретения жилья в новострое. Максимальная сумма кредита при этом предоставляется в размере не более 80% от стоимости жилья.

На протяжении 2017 года банк активно развивал именно программу «Перекредитование». Наша активность и реализация востребованного населением кредита позволили Примсоцбанку занять лидирующие позиции в 2017 году по доле кредитов, выданных на рефинансирование в общем объеме выданных кредитов – доля составила более 50% от общего объема. При этом стоит отметить тот факт, что по предварительным данных аналитиков, доля рефинансирования кредитов в целом по рынку составила порядка 7% от общего объема.

С запуском программы «Семейная ипотека» с субсидированием процентной ставки 6% годовых, мы прогнозируем увеличение спроса на ипотечное кредитование и на рынке первичного жилья. Но, учитывая особенности программы в части рождения 2-го и 3-го ребенка не ранее 01 января 2018 года, ожидаемый рост увидим к середине 2018 года с последующей тенденцией к росту объемов до 2022 года включительно.



«Развитие программы напрямую будет зависеть от информирования населения о новых возможностях ипотеки. Примсоцбанк – социальный банк и заинтересован в повышении доступности жилья, и участии в реализации мер государственной поддержки. В целом, наш банк планирует увеличить объемы кредитования в 2018 году в 2 раза», - рассказывает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ «Приморья» Примсоцбанк.

Стоит отметить, что сниженная процентная ставка 6% годовых по программе действует в течение 3 лет при рождении второго ребенка и 5 лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Дополнительно в рамках государственной программы предусмотрена возможность подтверждения доходов справкой по форме банка, а также использование опции «Легкая ипотека», процентная ставка при этом не увеличивается.

«Легкая ипотека» - это возможность подать заявку на ипотечный кредит и получить решение с минимальным пакетом документов, без документального подтверждения занятости и уровня дохода. Для подачи заявки достаточно только заполнить заявление-анкету на кредит и предъявить следующие обязательные документы:

паспорт гражданина Российской Федерации заемщика;

любой документ заемщика на выбор: страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение сотрудника федеральных органов власти, военный билет, паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (загранпаспорт).

Подробнее о программе «Семейная ипотека», а также о прочих доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.