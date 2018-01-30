Гостиница загорелась в центре Иркутска (видео)

Вечером в понедельник, 29 января, в центре Иркутска произошел пожар в здании гостиницы "Иркутск", более известной горожанам как "Интурист".

Возгорание произошло в пристрое гостиницы, в котором располагается фитнес-клуб, ресторан и два бара, сообщает Информационное агентство "Байкал-24" со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, пожар начался на кухне гриль-бара, открывшегося в прошлом году.

На месте происшествия работали семь пожарных расчетов, в том числе, две автолестницы, а также сотрудники правоохранительных органов. На данный момент пожар полностью потушен, сейчас на месте работают дознаватели, который предстоит установить точную причину возгорания.

Пострадавших в результате происшествия нет. Тем временем, сотрудники отеля отмечают сильное задымление, в том числе, в гостиничном холле.

Видео: WEACOM.RU