На 18,5 миллиардов рублей уменьшили кадастровую стоимость земельных участков жители Иркутской области в 2017 году

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В 2017 году в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области поступило 951 заявление, сообщают в ведомстве. В результате работы комиссии в отношении 555 объектов принято положительное решение об определении кадастровой стоимости в размере рыночной. В общей сложности кадастровая стоимость объектов была уменьшена на 18,5 миллиардов рублей.

Кадастровая стоимость – определенная оценочными организациями и утвержденная органами власти стоимость объекта, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Кадастровая оценка недвижимости проводится с целью создания качественной налоговой базы и совершенствования системы управления недвижимостью. В Иркутской области от кадастровой стоимости рассчитывается налог на земельные участки.

– С 2018 года для расчета налога на земельные участки сельскохозяйственного назначения в регионе будут применяться результаты кадастровой оценки, утвержденные постановлением правительства в марте 2017 года.

В том числе, налог от новой кадастровой стоимости будет начисляться на участки, предназначенные для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства, расположенные за пределами населенных пунктов. Уведомления с суммой налога, рассчитанного по новой кадастровой стоимости, владельцы земельных участков получат в 2019 году.

Но уже сейчас собственники могут узнать кадастровую стоимость своего участка на сайте Росреестра и, при наличии оснований, оспорить ее, – отмечает начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Эльвира Байрамова.

Оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости вправе любое заинтересованное лицо. Основанием для этого может послужить недостоверность сведений об объекте, использованных при проведении оценки, а также определение кадастровой стоимости объекта в размере рыночной. Пересмотр кадастровой стоимости проводится как в судебном, так и внесудебном порядке. Для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления обязательно досудебное урегулирование споров. Физические лица могут выбирать: либо обращаться в комиссию, либо сразу в суд.

Росреестр не проводит кадастровую оценку недвижимости, но помогает гражданам скорректировать ее результаты, если на то есть законные основания. Для этих целей в Управлении Росреестра по Иркутской области создана специальная комиссия.

Заинтересованные лица, желающие оспорить кадастровую стоимость недвижимости в комиссии при Управлении Росреестра, могут подать заявление по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70, кабинет 120 (окно канцелярии). Информацию о работе комиссии можно получить на сайте Росреестра.