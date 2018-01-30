Жители Иркутской области выберут, что благоустраивать в первую очередь в 2018 году

Жители муниципалитетов Иркутской области будут самостоятельно определять очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году – таким образом власть сможет наиболее полно удовлетворить их запросы на улучшение качества жизни. Об этом заявил Председатель регионального Правительства Руслан Болотов на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Как определено условиями приоритетного проекта, в населенных пунктах с численностью свыше 20 тыс. человек с 16 по 23 марта должно быть проведено рейтинговое голосование для определения очередности выполнения работ на общественных территориях, подлежащих благоустройству в приоритетном порядке в 2018 году. В Иркутской области в этот список вошли 16 муниципальных образований: Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Шелехов, Вихоревка, Тайшет, Усть-Кут, поселок Маркова.



Население этих городов должно быть ознакомлено с дизайн-проектами до 15 марта текущего года, после чего будет проведено голосование.



Председатель Правительства Приангарья отметил, что в 2017 году был получен первый опыт по благоустройству в 15 муниципальных образованиях региона, что затронуло почти 1,5 млн человек. Но не всегда выполнение работ было организовано на высоком уровне.



– Желание что-то улучшить было большим, а реализация проектов по ряду территорий нас удовлетворить не может. Именно поэтому уже сегодня, в январе, мы собрались, чтобы утвердить важные параметры. Мы не имеем права затягивать этот процесс. Все бюджетные решения уже приняты, – подчеркнул Председатель Правительства.



В 2018 году в муниципальные образования Иркутской области на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется направить из федерального и областного бюджетов 875,9 млн рублей. Из них 566,4 млн рублей составит субсидия на благоустройство дворовых территорий, 283,2 млн рублей – на благоустройство общественных территорий, 26,2 млн рублей – на обустройство городских парков. Председатель Правительства Иркутской области отметил, что аналогичные суммы внесены в бюджеты на 2019 и 2020 годы.