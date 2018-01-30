Здание для Иркутского базового медицинского колледжа приобретено в собственность региона за 180 млн рублей

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Здание для Иркутского базового медицинского колледжа приобретено в собственность региона, для этого из областного бюджета было выделено 180 млн рублей. Оплата по контракту состоялась 26 января, сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Галину Синькову.



Работа по подготовке к выкупу здания проводилась при активном взаимодействии министерства здравоохранения Иркутской области с региональными министерствами по регулированию контрактной системы в сфере закупок и имущественных отношений, службой государственного финансового контроля Приангарья, ОГУП «Областной центр технической инвентаризации - Областное БТИ», с социально ориентированным бизнесом.



Минздравом оформлено право собственности Иркутской области на здание, расположенное на улице Сергеева, 3 в столице Приангарья. Таким образом, поручение, данное Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, выполнено.



Напомним, Правительством Иркутской области была поставлена задача оформить документы и осуществить покупку здания в январе 2018 года. После утверждения закона об областном бюджете и доведения лимитов бюджетных обязательств, в том числе на приобретение объекта, в декабре 2017 года началась активная работа по оформлению документов для приобретения здания.



Общая площадь здания, построенного в 1982 году, составляет более 6 тыс. кв. м., прилегающей территории – более 5 тыс. кв. м. В 2008 году в нем проведена реконструкция для размещения учебного заведения. Здесь расположены аудитории для лекционных, семинарских занятий, помещения читального зала и библиотеки, кабинеты руководящего состава, пункт студенческого питания, гардероб, концертный зал на 500 мест, спортивные классы, звукорежиссерская, класс хореографии, вокала, копицентр.



Здание полностью оборудовано пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, охранной системой. Объект недвижимости готов к эксплуатации, имеется вся необходимая инженерная инфраструктура. Данные площади соответствуют требованиям к организации образовательного процесса.



Студенты и преподаватели начали занятия в новых помещениях 1 сентября 2017 года, тогда здание было передано колледжу на правах аренды.

Приобретение же объекта недвижимости для медколледжа стало знаковым событием. До сентября 2017 года учебное заведение, которое в этом году отметит свое 125-летие, размещалось в четырех зданиях, построенных в XIX - начале XX веков. Эти помещения не соответствовали санитарным правилам и нормам.

Иркутский базовый медицинский колледж ежегодно выпускает около 400-500 специалистов. Студенты обучаются на специалитетах: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, фармация, отделение дополнительного профессионального образования. В медицинском колледже работают 70 штатных преподавателей, более 200 совместителей, из которых три кандидата медицинских наук, один Заслуженный учитель РФ, большинство педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.