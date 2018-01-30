Чиновника Иркутской области оштрафовали на 30 тыс. рублей за неоплату муниципального контракта

Должностное лицо администрации муниципального образования (МО) Иркутской области привлечено к административной ответственности за нарушение сроков оплаты исполненного муниципального контракта. Фото: buhgalteria.ru

Прокуратура провела проверку соблюдения муниципальными заказчиками требований законодательства в части своевременной оплаты контрактов. В деятельности администрации Катангского района был выявлен факт неоплаты исполненного муниципального контракта по ремонту теплотрассы, что привело к возникновению задолженности перед хозяйствующим субъектом.

В отношении мэра МО возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Виновный должен выплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей.