«Ростелеком» подарил слабовидящим детям в Иркутске специальные компьютеры

Воспитанники иркутской «Школы-интерната №8» для обучающихся с нарушением зрения получили в дар от «Ростелекома» специальное оборудование в компьютерный класс. Теперь у слабовидящих и незрячих учеников расширились возможности изучения компьютерных технологий, освоения интернета и новых программ.

«К сожалению, количество детей с нарушениями зрения увеличивается. Наша школа является единственной в Иркутской области образовательной организацией, в которой обучается более 50 слепых и 137 слабовидящих ребенка: из них 10 – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – отметил директор ГОКУ «Школа-интернат №8» Иван Макаренко. – Им всем нужна помощь, и, поскольку специализированная техника и программы стоят дороже обычных, помощь «Ростелекома» для нас неоценима».

По словам педагогов, компания традиционно оказывает помощь образовательному процессу школы-интерната. В прошлом году «Ростелеком» закупил и передал большое количество художественной, учебной литературы, альбомов, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

«Мы стараемся помочь детям с нарушениями зрения, сделать процесс обучения более комфортным и интересным. Нам важно, чтобы ребята получили качественное образование, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – На новом оборудовании незрячие школьники смогут работать с помощью специальной программы речевого доступа «Jaws». Благодаря клавиатурным командам ученики получат возможность быстро и грамотно вступать в диалог с компьютером».

Несмотря на сложности со здоровьем, школьники стремятся учиться, осваивать компьютерные технологии: среди выпускников есть отличники, награжденные золотыми медалями за особые успехи и достижения в учебе. Трое ребят школы-интерната входят в состав сборной РФ по легкой атлетике, здесь учится чемпионка мира по пауэрлифтингу Кристина Арсентьева. Школьные студия актерского мастерства «Маски» и театр танца «Успех» являются постоянными победителями и призерами всероссийских конкурсов и фестивалей.

Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина.

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».