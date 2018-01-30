«Альпари» и гроссмейстер Сергей Карякин продолжают спонсорское сотрудничество в 2018 году

Международный финансовый бренд «Альпари» и гроссмейстер Сергей Карякин продлевают сотрудничество в 2018 году. В частности, «Альпари» окажет финансовую поддержку спортсмену в период подготовки к Турниру претендентов на право сразиться с действующим чемпионом мира, который пройдет в Берлине c 10 по 28 марта текущего года.

Сергей Карякин уже находится в числе восьми претендентов благодаря победе в предыдущем турнире и участию в матче с действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, которому Сергей уступил только на тай-брейке. За выход в финал, где вновь будет разыграна шахматная корона, будут также бороться Левон Ароян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Александр Грищук (Россия), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США) и Владимир Крамник (Россия).

«Компания «Альпари» поддержала Сергея Карякина в самом начале его пути к российскому шахматному Олимпу и международному признанию. За годы сотрудничества гроссмейстер приобрел высокий мировой статус, авторитет и новые возможности для своего развития. Мы, как и прежде, верим в талант и способности Сергея вернуть шахматную корону в Россию и укрепить престиж российского спорта в мире, поэтому будем рядом с ним в этот напряженный и ответственный период», – отметил владелец международного финансового бренда «Альпари» Андрей Дашин.

Напомним, что в 2012 году международный финансовый бренд «Альпари» стал первым и ключевым спонсором гроссмейстера Сергея Карякина. За время сотрудничества спортсмен выиграл множество супертурниров и возродил престиж шахматного спорта в России. Кроме того, в 2017 году Сергей Карякин по приглашению президента России Владимира Путина вошел в состав Общественной палаты, чтобы популяризировать шахматы и способствовать интеллектуальному развитию детей.

Сегодня Сергей Карякин активно помогает молодому поколению россиян и в рамках сотрудничества с «Альпари». Так, осенью 2017 года по приглашению Андрея Дашина гроссмейстер посетил Казань и встретился с подопечными благотворительного фонда «Альпари». Воспитанники спецшколы имени Н.А. Галлямова, где учатся дети, попавшие в сложные жизненные ситуации, получили возможность вдохновиться целеустремленностью шахматиста, чтобы изменить обстоятельства своей жизни к лучшему.

«Я очень благодарен «Альпари» за то, что компания поверила в меня и в свое время стала первой, оказавшей мне поддержку. Благодаря сотрудничеству у меня появилась возможность заниматься у лучших тренеров, побеждать в рейтинговых турнирах и показывать выдающиеся результаты. Сейчас сотрудничество с «Альпари» для меня является символом стабильности и надежности. Возвращение шахматной короны в Россию стало нашей общей целью, и я уверен, что очень скоро мы разделим триумф победы», – отметил гроссмейстер Сергей Карякин.