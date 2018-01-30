Федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства пройдёт в Братске

Братчанок, имеющих несовершеннолетних детей и желающих открыть собственное дело, приглашают принять участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель», который впервые пройдет в Иркутской области с 12 по 16 февраля. Участие в программе бесплатное, сообщает пресс-служба администрации Братска. Фото: bratsk-city.ru

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В Иркутске проект реализуется Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области при поддержке министерства экономического развития Иркутской области.

Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ.

По информации на сайте проекта, обучение ведется в форме очного интенсива по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса.

Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов, своего рода итоговых работ. Главный приз – грант на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу. В жюри конкурса войдут представители организаторов, профильных и финансовых ведомств и структур, бизнес-ассоциаций и СМИ.