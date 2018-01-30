Из-за продажи угнанной машины житель Прибайкалья обязан вернуть покупателю 750 тыс. рублей

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С жителя г. Усолье-Сибирское Иркутской области взыскана задолженность в размере 750 тыс. рублей в пользу уроженки г. Читы Забайкальского края.

Женщина обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-продажи автотранспортного средства, поскольку при его постановке на учет в ГИБДД оказалось, что дорогостоящая иномарка числится в розыске. Усольский городской суд удовлетворил иск.

Судебными приставами Усольского районного отдела было возбуждено исполнительное производство.

Усольчанин оплатил задолженность в полном объеме. После получения взыскателем денежных средств исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.