Средняя стоимость ОСАГО в 2017г показала падение – впервые с 2004 года, средняя выплата выросла на 10%

Средняя выплата в ОСАГО в 2017 году выросла на 10% и составила 75,763 тыс. рублей, а средняя премия показала падение на 4% - до 5,819 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-декабря 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата в январе-декабре 2016 года составила 69,016 тыс. рублей, средняя премия – 6,032 тыс. рублей.

«Данные свидетельствуют о дисбалансе в системе ОСАГО. Средняя выплата продолжает расти, а средняя стоимость договора ОСАГО и объем собранных премий страховщиками в прошлом году впервые ушли в минус», - отметил И.Юргенс.

Так, например, в 2014 году рост средней премии в ОСАГО составил 12%, в 2015 году – 57%, в 2016 году – 9%. Значительный рост средней премии в 2015 году был обусловлен повышением тарифов в ОСАГО, теперь очевидно, что этот ресурс исчерпан.

Объем сборов страховщиков ОСАГО в прошлом году составил 228,125 млрд рублей, снизившись на 3% к 2016 году, когда этот показатель достиг 235,579 млрд рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям выросла на 9% и составила 181,003 млрд рублей.

И.Юргенс добавил, что в целом прошлый год наглядно показал, что судить о финансовом результате страховых компаний, просто вычитая из объема сборов объем премий (кассовый результат), некорректно. «Ведь страховщики должны формировать резерв, запас прочности на случай будущих выплат. По одному договору можно обратиться за выплатой не только в год его заключения, а в течение трех лет, а по убыткам, связанным с причинением вреда жизни или здоровью потерпевших, срок исковой давности вообще отсутствует. В первые месяцы 2017 года кассовый результат показывал отрицательные значения, и, если бы не были сформированы резервы, страховщики не могли бы оплатить эти убытки», - отметил президент РСА.

И.Юргенс добавил, что данная статистика РСА не учитывает накладные выплаты страховщиков ОСАГО в суде. «Судебные расходы страховых компаний предусматривают профильные выплаты, то есть страховое возмещение по имуществу, жизни, здоровью, а также накладные – это непрофильные расходы, которые не имеют никакого отношения к страховой деятельности. К накладным относятся немалые штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертов и автоюристов, другие штрафы и пени, которые криминальные юридические посредники так ловко научились выбивать из страховых компаний», - добавил он.

Таким образом, к указанной сумме выплат по страховым случаям в 2017 году прибавятся накладные выплаты по суду. По предварительным данным, по итогам 11 месяцев 2017 года объем таких непрофильных расходов составил 17 млрд рублей. При этом, как показывает статистика последних периодов, доля накладных расходов в судах превышает долю страховых. «То есть в суде страховщики платят больше не по профилю, не по основной своей деятельности, ради которой открывали этот бизнес, а в карман посредникам», - отметил И.Юргенс.

Он сообщил, что в 2017 году были запущены обязательные продажи электронного ОСАГО и приоритет натуральной формы возмещения в ОСАГО, которые значительно увеличили нагрузку на страховщиков. «Однако ресурсы компаний уже исчерпаны, ведь при улучшении качества не менялся тариф. Поэтому в 2018 году необходимо запустить процесс либерализации тарифов в ОСАГО», - добавил И.Юргенс.