Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в п.Молодежный

Фото: teleport2001.ru

В поселке Молодежный Иркутского района 10 февраля состоится XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Мероприятие пройдет на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

«В «Лыжне России» принимают участие производственные коллективы, представители образовательных учреждений, ведущие спортсмены региона, занимающиеся спортивных школ и клубов, любители активного отдыха», − сообщают организаторы.

Традиционно забеги состоятся на дистанции 5 км, 10 км и VIP-забег. Участие в забеге на дистанции 5 км смогут принять юноши и девушки 2000 года рождения и младше. В забеге на дистанции 10 км примут участие лыжники 1999 года рождения и старше. В этом году участники VIP-гонки смогут выступить и в общем старте.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте забега или в день соревнований в период с 10:30 до 12:30. Всем желающим принять участие в забеге, независимо от формы регистрации, необходимо подать документы (паспорт или свидетельство о рождении, справку от врача о допуске к соревнованиям) в мандатную комиссию. Мандатная комиссия будет работать в ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» с 7 по 9 февраля с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81.

Официальная церемония открытия мероприятия начнется в 12.45. Старт забегов на дистанциях 5 км и 10 км назначен на 13.00.

Участники соревнований, занявшие первое-третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России.