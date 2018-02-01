Иркутская область вошла в ТОП-20 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в 2017 году

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг 30 крупнейших региональных вторичных рынков легковых автомобилей с пробегом по итогам 2017 года.

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За 2017 год объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 2,1% по отношению к предыдущему и составил составил 5 млн 301 тыс. шт.

Бесспорными лидерами среди субъектов РФ стали Москва с областью, суммарная доля которых составила 11,5%.

Но, в отличие от 2016 года, рейтинг возглавлила не столица, а именно Подмосковье, вторичный рынок которого в 2017 году достиг 315,2 тыс. машин, продемонстрировав рост на 4,1%. Таким образом, Москва опустилась на вторую строчку – объем столичного рынка составил 296,9 тыс. единиц, показав падение на 9,2%. Третью позицию с долей 5% сохранил Краснодарский край (266,7 тыс. шт.; +7,8%).

В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка за отчетный период показал небольшой рост (+0,9% до 191,3 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертое место. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область (163,7 тыс. шт.; +3,4%).

В ТОП-10 крупнейших вторичных рынков также попали: Свердловская область (158,3 тыс. шт.; +3,2%), Башкортостан (149,4 тыс. шт.; +7,3%), Челябинская область (136,3 тыс. шт.; +4,8%), Татарстан (132,9 тыс. шт.; +4,6%) и Новосибирская область (130,4 тыс. шт.; +2,8%).

Отметим, что в большинстве субъектов РФ отмечена положительная динамика вторичного рынка. При этом самый большой рыночный рост среди представленных регионов показывает Дагестан (+11,4%). Иркутская область, занявшая 16-ю позицию в рейтинге, поднялась по сравнению с 2016 годом на 1,1%.

А вот в «минусе», помимо Москвы, находятся еще шесть регионов: Самарская область (-1,4%), Приморский край (-1,7%), Воронежская область (-0,7%), Пермский край (-3,7%), Белгородская область (-0,8%) и Хабаровский край (-5%).

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом: