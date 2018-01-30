В Усолье-Сибирском поймали подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалюты

В Усолье-Сибирском полицейские задержали двоих подозреваемых в совершении хищения дорогостоящего специфического оборудования для майнинга криптовалюты, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанными оказались два усольчанина в возрасте 25 и 27 лет.

– Как установили полицейские, злоумышленники проникли в помещение одной из организаций города, где размещались компьютерные серверы. Грабители в лыжных масках напали на сторожа, связали его скотчем и похитили несколько электронных блоков. По предварительным сведениям их общая стоимость могла составлять более 2 миллионов рублей, – рассказала Ирина Волк.

По словам одного из задержанных, украденную цифровую технику они хотели продать, но не знали, сколько она стоит. Сейчас большая часть похищенного возвращена законному владельцу.

Следователи ГУ МВД по Иркутской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ – грабеж.