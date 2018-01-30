Российский рынок не заметил “Кремлёвского списка”

Накануне вечером Минфин США опубликовал первую часть «кремлевского доклада», включив в него имена 210 человек, против которых могут быть позже введены санкции. С одной стороны, ничего страшного в этом нет, но это ещё не всё. Остальные санкции могут быть объявлены уже в ближайшие дни, и нельзя исключать, что они затронут тему инвестиций в российские долговые инструменты – именно этого больше всего боятся российские инвесторы. Ну а пока, раз про российские ОФЗ ничего не сказано, на российском фондовом рынке возобновились покупки, а российский рубль почти полностью отыграл потери последних двух дней.

Открытие российского фондового рынка сегодня проходило на отрицательной территории, но это было связано с резким ухудшением ситуации на остальных финансовых рынках. Но, спустя час российские биржевые индексы вышли в уверенный плюс благодаря росту акций Сбербанка, Магнита, Роснефти и Газпрома. В результате, первую половину дня рублёвый индекс Московской биржи завершил скромным ростом на 0.2%, а валютный РТС взлетел на 1%. При этом акции Сбербанка установили новый максимум вблизи отметки 258 рублей за акцию.

А вот на мировых площадках ситуация со вчерашнего дня продолжает ухудшаться. Накануне биржевые индексы США потеряли в среднем 0.65%, а сегодня фьючерсы на американские индексы теряют ещё по 0.6%. Сводный индекс азиатского региона упал почти на 1.3%, в Европе индикаторы снижаются на 0.7%. Главный негатив для всех фондовых рынков сейчас приходит с рынка облигаций CША, где продажи, как снежный ком увеличиваются с каждым днём. Вслед за Америкой пошла цепная реакция по всему мировому рынку долга, волна продаж началась в Европе и Азии. Доходность 10-летних облигаций США взлетела до 2.7% - это максимум за последние четыре года. Доходность 2-летних трежериз уже превысила среднюю дивидендную доходность американского фондового рынка, поэтому началось небольшое бегство из рисковых активов по всему миру

Сырьё и валюты

Сырьевые активы сегодня вновь демонстрируют разнонаправленную динамику. Если индекс промышленных металлов торгуется нейтрально, то вот цены на нефть теряют ещё 0.5%. Цена нефти марки Brent опустилась до отметки 69.2$, а цена нефти марки WTI опустилась до отметки 65$. С высокой вероятностью, данные по запасам нефти завтра преподнесут негативный сюрприз, и мы увидим дальнейшее снижение нефтяных котировок.

Драгоценные металлы претерпевают небольшое восстановление на фоне ухудшения ситуации в сегменте рисковых активов. Цена тройской унции золота поднялась до 1246$, рост на 0.5%.

На глобальном валютном рынке ситуация становиться всё запутанней с каждым днём. Американский доллар так и не может определиться с направлением. После вчерашнего роста на 0.5%, сегодня индекс доллара (DXY) вновь перешёл к снижению, и уже падает на 0.4%. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня опять растёт на 0.4%, торгуясь в районе 1.244.

Российский рубль сегодня словно обрадовался тому, что санкции пока не коснулись рынка ОФЗ, и укрепился на 0.7%. Валютная пара доллар/рубль торгуется на отметке 56.9, но к вечеру всё может измениться

Прогноз

Открытие торгов в США пройдёт на отрицательной территории. Сегодня и завтра – два очень важных дня для всех рынков акций. Сегодня ждём выступления и доклада от Д. Трампа, тут могут прозвучать негативные заявления, которые обострят геополитические риски межу США, Китаем и Европой. Также, Д. Трамп может косвенно затронуть тему валютных курсов и, как ожидается, объявит о более масштабных проектах по развитию инфраструктуры, только где он собирается брать на это деньги, пока не очень понятно. А завтра состоится заседание ФРС и отчитаются все крупнейшие IT-гиганты США. С учётом меняющихся инвестиционных настроений на фондовых рынках, любой негатив сейчас будет только усиливать продажи

Василий Олейник, эксперт ГК «ФИНАМ»