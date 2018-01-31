В Moody’s назвали возможные сроки повышения рейтинга России

Суверенный рейтинг России может быть повышен до конца этого года. Об этом заявила старший вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Кристин Линдоу. В конце прошлой недели Moody’s улучшило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Мы полагаем, что ситуация в российской экономике выглядит умеренно оптимистичной, в целом разделяем оценку Moody’s. Мы полагаем, что выход суверенного рейтинга России в инвестиционную категорию состоится уже в текущем году на фоне оптимизма сырьевых рынков.

Напомним, что летом мы ждем $80 за баррель. Новый уровень цены на нефть фактически не оставит Moody’s выбора. Новые американские санкции вряд ли что-то смогут изменить. Их максимальный эффект – краткосрочная волатильность рынков. Вместе с тем, следует отметить важный момент. Многие уже назвали новые американские санкции символическими. Однако лучше дождаться пятницы, когда прояснится позиция США относительно российских акций и облигаций.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари