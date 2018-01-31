Праздник к нам приходит... на лыжах! Расписание лыжных праздников в Сибири

За новогодние каникулы более 15 тысяч человек в 15 городах России участвовали в лыжных праздниках, организованных в рамках проекта «На лыжи!». Но это была только разминка, настоящий лыжный сезон только начинается! Компании РУСАЛ, En+ и Федерация лыжных гонок России второй год подряд организуют общегородские спортивные праздники в нескольких городах России.

Фото: facebook.com/nalyzhi

С февраля по март в городах Сибири пройдут лыжные праздников. На них будут активности для детей и взрослых, в том числе заезды на разные дистанции, мастер-классы и лыжные квесты. В некоторых городах на площадках можно будет пообщаться и покататься по одной лыжне с Олимпийскими чемпионами и известными спортсменами.

Расписание мероприятий:

3 февраля, Красноярск, остров Татышев

3 февраля, Ангарск, Стадион «Ангара»

10 февраля, Шелехов, Стадион «Металлург»

10 февраля, Абакан, Спорткомплекс «Абакан»

17 февраля, Ачинск, ГСК «Олимп»

17 февраля, Дивногорск, Школа №5

17 февраля, Иркутск, место уточняется

17 февраля, Саяногорск, долина Бабик

23 февраля, Черемхово, Городская лыжная база

10 марта, Братск, СК «Северный Артек»

10 марта, Новокузнецк, «Сад Алюминщиков»

Больше информации на сайте проекта На лыжи и на официальной странице в социальной сети Фейсбук – следите за обновлениями!

Справка:

«На лыжи!» реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области совместными усилиями En+ Group, UC Rusal и Федерации лыжных гонок России. В новом сезоне география проекта включает Кемеровскую область и Республику Коми.