Подозреваемых в ограблении майнинг-фермы задержали в Приангарье

В Усолье-Сибирском полицейские задержали двоих подозреваемых в совершении хищения дорогостоящего специфического оборудования для майнинга криптовалюты, Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

Скриншот из оперативнго видео ГУ МВД России по Иркутской области

Задержанными оказались двое усольчан 25 и 27 лет.

Как установили полицейские, злоумышленники проникли в помещение одной из организаций города, где размещались компьютерные серверы. Грабители в лыжных масках напали на сторожа, связали его скотчем и похитили несколько электронных блоков. По предварительным сведениям их общая стоимость могла составлять более 2 миллионов рублей.

По словам одного из задержанных, украденную цифровую технику они хотели продать, но не знали, сколько она стоит. Сейчас большая часть похищенного возвращена законному владельцу.

Следователи ГУ МВД по Иркутской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ – грабеж.

Скриншот из оперативнго видео ГУ МВД России по Иркутской области