Недетские задачи «детской» ипотеки

С 1 марта в стране начнет действовать социальная, или, как ее еще называют, «детская» ипотека – государственная программа, направленная на решение социальных и экономических задач. Где и как можно получить ипотеку под 6% годовых? Стоит ли ожидать взрывного роста ипотечного рынка, и не приведет ли новая программа к его перегреву? Как это отразится на рынке недвижимости? На вопросы SIA.RU ответили представители банков и строительного комплекса.

Фото: А. Фёдоров

Что такое «детская» ипотека

В рамках этой программы на ипотеку под 6% годовых для покупки нового жилья могут рассчитывать семьи, где в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родится второй или третий ребенок.

Есть ряд условий, которые заемщикам необходимо будет соблюсти. Льготная процентная ставка будет действовать только первые три года (если в семье родится второй малыш) и еще пять лет (если родится третий). Потом процент вырастет, но будет фиксированным и не превысит размер ключевой ставки плюс 2 п.п., если условия фиксации прописаны в договоре.

Первоначальный взнос по ипотеке в рамках программы равен 20% от суммы кредита; для этих целей может использоваться и материнский капитал (на сегодняшний день это 453 тыс. рублей). Сумма кредита не должна превышать 3 млн рублей, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей; там лимит – 8 млн рублей. Как отметил министр строительства РФ Александр Мень, «задача государства –поддержать семьи, которые хотят приобрести стандартное жильё. Не наша прерогатива помогать тем, кто мечтает о дорогих элитных квартирах». Что важно, в рамках программы можно будет рефинансировать и уже действующий ипотечный кредит.

На реализацию программы из бюджета выделят порядка 600 млрд рублей, и воспользоваться ей готовы, по данным исследований, 620 тыс. семей. Еще 630 тыс. семей смогут рефинансировать кредит.

Что такое ипотека под 6 процентов

Как это отразится на рынке новостроек

Делая ипотеку более доступной, программа может оказать позитивное влияние на рынок нового жилья, причем в данных условиях можно не опасаться, что возникнет «ипотечный пузырь»: готового к продаже жилья на рынке достаточно, чтобы удовлетворить платежеспособный спрос.

Вместе с тем, ожидать, что программа «продавит» цены вниз, по мнению экспертов, не стоит: влияние последних изменений в законодательстве о «долёвке» и общеэкономических тенденций будет сильнее. Если и стоит ожидать снижения, то именно для процентной ставки по ипотеке, а это, в свою очередь, может вызвать рост продаж, тем более что с помощью ипотеки совершается до 55% сделок.

Фото: А. Фёдоров

Комментируя влияние программы на рынок жилья, руководитель отдела продаж и маркетинга ООО "Гранд-Строй" Светлана Брагина подчеркнула: «Программа интересная, но ее результат мы сможем полностью оценить только через несколько лет. Как она будет работать – увидим через 3-4 месяца. Она, конечно, мотивирует на ипотеку, делая ее более доступной для семей с несколькими детьми. Но снижение ставки вряд ли повлияет на цены в сравнении с влиянием 214-го и 218-го ФЗ и ростом себестоимости. Я думаю, что программа преследует две цели: поддержка рынка и увеличение рождаемости. Ипотека теперь для таких семей будет дешевле, это может увеличить спрос на квартиры и поддержать рынок».

Ипотечный импульс

Представители банков согласны в том, что «детская» ипотека оживит ипотечный рынок.

Владимир Данилов, управляющий РОО «Иркутский» банка «Российский капитал», отметил: «Введение ипотеки с субсидированной ставкой для семей с детьми приведет к росту спроса на ипотеку, так как она затрагивает основную категорию ипотечных заемщиков – молодые семьи, для которых покупка жилья станет доступнее. На фоне программы увеличится интерес к жилью в новостройках. При этом низкая ставка для такой категории заемщиков также может положительно повлиять на их выбор в плане увеличения комнат или площади квартиры. За счет сокращения ежемесячных платежей такие семьи смогут пересмотреть бюджет покупки и, соответственно, решиться на более крупную сумму займа. И в итоге вместо планируемой однокомнатной квартиры купить двухкомнатную».

Управляющая операционным офисом Абсолют Банка в Иркутске Ирина Маджара также считает, что введение государственной программы по субсидированию процентной ставки даст ипотечному рынку дополнительный импульс для роста. «По официальной статистике, около 44% семей имеют потребность в жилье, прежде всего, по причине стесненных условий проживания. Как известно, величина финансовой нагрузки на семейный бюджет – один из ключевых факторов при принятии решения о покупке квартиры. Благодаря тому, что часть процентов по ипотечному кредиту в течение первых трех или пяти лет будет выплачиваться из федерального бюджета, финансовая нагрузка на заемщиков существенно снизится. Соответственно, приобрести жилье смогут семьи, которые давно откладывали покупку. Также они смогут купить квартиру большей площади или в более удобном районе».

«Новая программа государственной поддержки ипотечных заемщиков вызовет дополнительный интерес к новостройкам. ВТБ намерен принять в ней активное участие. Считаем ее реализацию крайне важной, так как наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи» – прокомментировала пресс-служба ВТБ.

На «низком старте»

В Иркутске уже три банка – ВТБ, «Абсолют Банк» и «Российский капитал» – приступили к приему заявок по данной программе. В середине февраля к программе намерены подключиться и другие банки, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк.

В тех банках, где уже начат прием заявок, ипотека на льготных условиях востребована.

Как сообщила пресс-служба ВТБ, банк начал прием заявок по новой программе господдержки 11 января 2018 года. За первую неделю получены десятки обращений клиентов за консультацией по всей стране. «Клиентам необходимо время на подготовку документов. В самое ближайшее время ожидаем поступления заявок. Также в настоящее время банк находится в процессе оформления заявки в Минфин на участие в программе» – подчеркнули в пресс-службе.

Региональный центр ипотечного кредитования банка «Российский капитал» активно консультирует обратившихся с вопросами клиентов. Банки готовы принимать заявки граждан. В банке «Российский капитал» в рамках программы заемщики могут использовать не только материнский капитал, но и программу «Проще простого» (ипотека по двум документам), а также подтвердить доход справкой о доходах по форме банка.

В Абсолют Банке тоже отмечают интерес к программе, причем как среди существующих заемщиков, так и среди потенциальных.

«К нам уже поступали обращения от клиентов. Как правило, от момента обращения до оформления заявки проходит несколько дней. По условиям программы, второй или третий ребенок должны родиться после 1 января 2018 года. Конечно, такие семьи в Иркутске уже есть, но за новой квартирой и ипотекой они, наверняка, пойдут в банк чуть позже. Сейчас, образно говоря, эти семьи 'на низком старте'» – отметила Ирина Маджара. Она также отмечает, что 60% их ипотечных заемщиков – это семьи с одним ребенком и более. Так как нагрузка на семейный бюджет будет ниже, чем при оформлении ипотеки на стандартных условиях, количество «семейных» клиентов может увеличиться. То, что по программе можно приобрести жилье только на первичном рынке, не станет сдерживающим фактором для большинства заемщиков. Поскольку целевая аудитория программы – семьи с детьми, у них преимущественно уже есть собственное жилье, в котором они смогут проживать до завершения строительства.

Фото: А. Фёдоров

Пузыря не будет