В Иркутске предприниматель «заказал» убийство коллектора

Фото: irk.sledcom.ru

В Иркутске раскрыто убийство так называемого «коллектора», совершенное весной 2017 года. Как выяснилось, мужчину «заказал» предприниматель, незадолго до этого конфликтовавший с покойным. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Иркутской области.

Напомним, в ночь на 18 мая 2017 года в одном из домов по бульвару Рябикова в Иркутске полиция обнаружила тело 47-летнего мужчины – в него стреляли несколько раз, в том числе в голову. В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Следователи установили, что около трех часов ночи в подъезде дома были слышны выстрелы, после чего соседи вызвали полицию. В ходе следственных действий в личных вещах погибшего нашли визитную карточку, в которой было указано, что мужчина являлся старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью.

В ходе расследования уголовного дела появилась версия о заказном характере преступления. 22 января 2018 года по подозрению в убийстве был задержан безработный несудимый иркутянин. На следующий день был задержан и заказчик преступления. Им оказался иркутский предприниматель, который длительное время был знаком с потерпевшим.

Задержанным предъявлены обвинения: исполнителю – в совершении убийства из корыстных побуждений по найму, а заказчику – в организации этого убийства. Оба мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.