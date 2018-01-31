По итогам 2017 года кредитный портфель РСХБ превысил 1,9 трлн рублей

По итогам работы в 2017 году совокупный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 1,9 трлн рублей, из них 1,5 трлн рублей приходится на кредиты, выданные корпоративным клиентам. При этом РСХБ успешно наращивает финансовую поддержку отечественного агропромышленного комплекса — по состоянию на 01.01.2018 кредитный портфель Банка в данном сегменте составил 1,2 трлн рублей.

Банк безусловно выполняет свои обязательства по увеличению вложений в приоритетные для государства отрасли на 1% в месяц по Соглашению с АСВ.

Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).