РСХБ вложил 112 млрд рублей в развитие бизнеса Нижегородской области

Объем кредитования, предоставленного РСХБ корпоративным клиентам в Нижегородской области, достиг 112 млрд рублей. Банком оказана кредитная поддержка в реализации более 200 инвестиционных проектов. Об этом заявила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Оксана Лут в ходе рабочей встречи с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Нижегородский филиал РСХБ сегодня обслуживает 10 тыс. предприятий, в первую очередь аграриев и производителей продуктов питания, в 2017 году на поддержку АПК региона Банк направил более 9 млрд рублей. При этом Банк активно развивает сотрудничество с компаниями химической промышленности, производственными предприятиями.

Оксана Лут провела встречи с собственниками компаний-клиентов филиала, посвященные развитию и модернизации предприятий при поддержке Банка.

«Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, являются ведущими не только в Нижегородской области, но и в масштабах всей России, внедряют новейшие технологии, производят уникальную продукцию. Объем выдач долгосрочных кредитов в Нижнем Новгороде в 2017 году составил 2,3 млрд рублей. Наше партнерство продолжится, мы видим новые точки роста и развития», — прокомментировала Оксана Лут.