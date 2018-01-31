РСХБ вложил 112 млрд рублей в развитие бизнеса Нижегородской области

Объем кредитования, предоставленного РСХБ корпоративным клиентам в Нижегородской области, достиг 112 млрд рублей. Банком оказана кредитная поддержка в реализации более 200 инвестиционных проектов. Об этом заявила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Оксана Лут в ходе рабочей встречи с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.
Нижегородский филиал РСХБ сегодня обслуживает 10 тыс. предприятий, в первую очередь аграриев и производителей продуктов питания, в 2017 году на поддержку АПК региона Банк направил более 9 млрд рублей. При этом Банк активно развивает сотрудничество с компаниями химической промышленности, производственными предприятиями.
Оксана Лут провела встречи с собственниками компаний-клиентов филиала, посвященные развитию и модернизации предприятий при поддержке Банка.
«Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, являются ведущими не только в Нижегородской области, но и в масштабах всей России, внедряют новейшие технологии, производят уникальную продукцию. Объем выдач долгосрочных кредитов в Нижнем Новгороде в 2017 году составил 2,3 млрд рублей. Наше партнерство продолжится, мы видим новые точки роста и развития», — прокомментировала Оксана Лут.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.