ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал крупнейшей компанией российского рынка управления активами

ВТБ Капитал Управление Инвестициями увеличил объем активов под управлением и занял первое место среди крупнейших российских управляющих компаний, согласно рэнкингу агентства «Эксперт РА» по итогам 2017 года.

Общий объем активов под управлением ВТБ Капитал Управление Инвестициями превысил 594 млрд рублей по состоянию на 31.12.2017. Рост активов под управлением позволил бизнесу подняться на две позиции выше по сравнению с данными рэнкинга 2016 года.

Владимир Потапов, Председатель Совета директоров ВТБ Капитал Управление активами, сказал: «Первое место среди крупнейших российских управляющих компаний является результатом большой работы всей команды ВТБ Капитал Управление Инвестициями. По итогам 2017 года рост продемонстрировали все ключевые направления бизнеса, что позволило на 56% увеличить размер активов в сравнении с результатами 2016 года. За прошлый год мы удвоили объем средств крупного частного капитала и привлекли активы в размере более 60 млрд руб. от международных инвесторов. Значительный рост был достигнут и в сегменте доверительного управления средствами корпоративных клиентов, активами эндаумент-фондов и накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. В 2018 году мы продолжим активное развитие основных направлений деятельности, уделяя особое внимание продуктовой линейке, повышению уровня предоставляемых услуг и внедрению digital-сервисов. Динамика роста активов под управлением является показателем высокой степени доверия клиентов к профессионализму и эффективности работы нашей команды».