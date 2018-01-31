Владельцы карт «Альфа-Банк-Перекресток» сэкономили более 280 млн рублей за год

Более 330 тысяч владельцев ко-брендовых карт потратили за год около 2,8 млрд баллов в супермаркетах «Перекресток».

Как подсчитали аналитики банка и ритейлера, кисломолочные продукты — самый популярный продукт среди владельцев карт «Альфа-Банк — Перекресток». В список популярных товаров также попали сыры, фрукты, овощи, птица и охлажденные п/ф, колбасные изделия, молоко и конфеты.

«Продукты — это базовый товар, который обязательно присутствует в наших ежемесячных тратах, а если у нас есть возможность сэкономить, то мы всегда рады ее использовать. Именно поэтому мы видим актуальность интереса к картам „Альфа-Банк — Перекресток“ среди наших клиентов — „продуктовая“ карта действительно позволяет существенно сократить расходы», — комментирует руководитель по развитию ко-брендовых карт розничного бизнеса Альфа-Банка Георгий Миронов.

В канун подведения итогов первого года проекта Альфа-Банк и Перекресток сделали новогодний подарок своим клиентам и разыграли автомобиль VOLVO V40 CROSS COUNTRY. В середине января по правилам акции был определен победитель — им стал клиент из Москвы и 26 января банк вручил ему автомобиль. Напомним, с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года Альфа-Банк провел акцию для клиентов — держателей карт «Перекресток» «В новый год на новом автомобиле». Чтобы получить главный приз — автомобиль необходимо было в период проведения акции совершить по карте минимум одну операцию на сумму от 1 000 рублей — чем больше операций на эту сумму будет совершено, тем больше шанс выиграть главный приз. Также были разыграны дополнительные призы — более 750 млн. бонусных баллов программы «Клуб Перекресток». Кроме того, за все покупки, совершенные по дебетовой или кредитной карте «Перекресток» в период акции, клиенты получили двойные баллы от банка — до 5 баллов за каждые 10 рублей покупки, а с учетом баллов за покупки в категории «Любимые продукты» — до 9 баллов за каждые 10 рублей покупки. Всем владельцам предоплаченных карт «Перекресток» и участникам программы лояльности «Клуб Перекресток», оформившим дебетовую или кредитную карту «Перекресток» в период действия акции, было начислено 15 000 баллов от Альфа-Банка.

Начисление двойных баллов от банка продлено до конца февраля 2018 года. Подробнее о карте «Перекресток» можно узнать на сайте банка alfabank.ru/perekrestok

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.