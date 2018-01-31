1500 человек стали участниками новогоднего благотворительного марафона РУСАЛа

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги VIIновогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», адресно направив средства благотворительных сертификатов победивших команд получателям.

Фото: bratsk.org

В 2017 году участниками акции стали 1500 корпоративных и городских волонтеров, объединенных в 168 команд. Своими силами они организовали более 500 различных социально значимых мероприятий и оказали помощь 8700 нуждающимся людям и 146 организациям.

Во время марафона команды волонтеров мастерили вместе с подопечными из социальных учреждений елочные игрушки и новогодние подарки, строили снежные горки, украшали к Новому году школы и детские сады, делали ремонт в детских домах и социально-реабилитационных центрах, помогали в быту одиноким пожилым людям, проводили спортивные эстафеты и новогодние утренники для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и многое другое.

Наиболее массовыми мероприятиями новогоднего марафона стали благотворительные ярмарки, позволившие собрать средства на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей, поддержку подопечных социальных учреждений и нужды благотворительных фондов со всей страны. Сумма пожертвований составила 875 000 рублей.

Кроме того, команды, набравшие наибольшую сумму баллов за выполнение заданий на пятинедельной марафонской дистанции, получили благотворительные сертификаты на общую сумму 3,5 млн рублей. По решению команд волонтеров эти средства были направлены на оказание помощи 82 организациям социальной сферы и людям, нуждающимся в лечении и реабилитации.

– Новогодний марафон – это, прежде всего, доступная каждому возможность сделать доброе дело и подарить заботу нуждающимся людям. Это новые друзья и единомышленники, как среди других волонтеров, так и среди подопечных. Это площадка для приобретения новых знаний и источник идей и вдохновения для интересных социальных и волонтерских проектов. Во многих городах марафон стал отправной точкой в развитии массового добровольчества жителей и сотрудников компаний, – сказала Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Справка:

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проводится с целью оказания помощи социальным, образовательным и культурным учреждениям, некоммерческим организациям и нуждающимся людям: воспитанникам детских домов и приютов, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, одиноким пожилым людям, ветеранам и пенсионерам.

В 2017 году акция проходила с 20 ноября по 28 декабря в 19 городах и поселках России: Ачинске, Братске, Бокситогорске, Волгограде, Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Краснодаре, Красноярске, Михайловске, Москве, Надвоицах, Новокузнецке, пос. Новосемейкино Самарской области, Саяногорске, Сочи, Североуральске, пос. Таежном Красноярского края и Шелехове.

Участниками марафона стали волонтеры из числа сотрудников РУСАЛа, компаний «Базэл Аэро», En+ Group, «Леруа Мерлен», МТС, «Эльдорадо», Сбербанка, KFC и других предприятий и организаций, представителей органов городской и региональной власти, благотворительных фондов, учащихся высших и средних специальных учебных заведений, школьников, участников городских волонтерских движений.

Партнерами акции также выступили представители СМИ, творческие объединения, молодежные центры, музеи, библиотеки, предприятия малого и среднего бизнеса.

Благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» реализуется в рамках социальной программы «Помогать просто», направленной на развитие общегородского и корпоративного волонтерства в регионах присутствия компании РУСАЛ.

В 2015 году марафон был признан победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая программа (проект), реализованная в партнерстве с другим бизнесом» и конкурса «Чемпионы добрых дел» в номинации «Совместный проект волонтеров из разных компаний».

Информация о компании:

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).