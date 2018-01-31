Иркутянин спрятал внедорожник, чтобы его не забрали за долги

Судебный пристав-исполнитель Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска арестовал внедорожник гражданина С, задолжавшего 1,4 млн рублей по кредиту и назначил неплательщика ответственным хранителем.

Иркутянина предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества. Но, поскольку гражданин С. не принимал мер к исполнению решения суда, было решено изъять машину и передать ее на реализацию. Неплательщик с этим не согласился и, желая избежать принудительного изъятия иномарки, переместил свой Шевроле Трейлблейзер в иное место.

В связи с этим в отношении гражданина С. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). По окончании расследования оно будет направлено в суд, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В 2017 году дознавателями Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области возбуждено 19 уголовных дел по ч. 1 ст. 312 УК РФ.