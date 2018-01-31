Около 500 млн рублей предусмотрено на предоставление социальных выплат на приобретение жилья «северянам» в Приангарье из федерального бюджета

В 2018 году для Иркутской области на предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей, из федерального бюджета предусмотрено 491,5 млн рублей. В последний раз большой объем денежных средств на эти цели выделялся Иркутской области в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Владимир Родионов напомнил, что министерство является исполнительным органом государственной власти региона, осуществляющим функции по предоставлению за счет средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. На 1 января 2018 года в Иркутской области на учете состоит 11 491 семья (26 644 человек), имеющая право на получение жилищных субсидий.

- Учитывая объем финансирования и порядок предоставления жилищных субсидий, в этом году планируется обеспечить государственными жилищными сертификатами 207 семей, в том числе по очередности: инвалиды I и II групп, а также инвалиды с детства - 145 семей (70% финансирования), пенсионеры - 50 семей (24% финансирования), работающие граждане – 12 семей (6% финансирования), – уточнил министр.

В настоящее время министерством проводится работа по формированию и проверке учетных дел на предоставление государственных жилищных сертификатов в 2018 году.