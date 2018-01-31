На развитие моногородов Правительством Иркутской области было направлено 1,3 млрд рублей в 2017 году

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Общий объем финансирования моногородов в рамках государственных программ Иркутской области в 2017 году составил 1,3 млрд рублей. Об этом на круглом столе по проблеме моногородов в городе Усолье-Сибирское рассказала заместитель министра экономического развития Марина Петрова, которая курирует программу комплексного развития монопрофильных муниципальных образований.

– Для оказания содействия в реализации мероприятий по моногородам предусмотрено приоритетное финансирование. В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства моногородам в 2017 году выделено 17,4 млн рублей. Фактически, создано 104 новых рабочих места. Субсидией воспользовались 44 субъекта малого и среднего предпринимательства, – отметила Марина Петрова.

Ключевые мероприятия по развитию моногородов направлены не только на создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, но и на улучшение городской среды, реализацию инвестиционных проектов и созданию инфраструктурных объектов.

В 2017 год на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств моногородов было направлено 236,9 млн рублей, на обустройство мест городских парков – 13 млн рублей, В результате благоустроено 77 дворовых территорий, три парка, 16 общественных территорий. В рамках программы «5 шагов благоустройства» реализовано 28 проектов. Общий объем финансирования мероприятий составил 275 млн рублей. Эти средства в первую очередь были направлены на благоустройство самых посещаемых общественных пространств, формирование инфраструктуры досуга молодежи, восстановление городских достопримечательностей и др. В моногородах Шелехов и Черемхово проведен ремонт центральных улиц, пишет пресс-служба губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

В 2017 году каждому моногороду выделено по одному автомобилю скорой медицинской помощи, кроме того, проведен ремонт зон регистрации и ожидания приема в 11 поликлиниках восьми муниципалитетов. На это было привлечено более 40 млн рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования.

В 2017 году зарегистрированы три резидента ТОСЭР Усолье-Сибирское. По итогам 2017 года резидентами ТОСЭР создано 77 новых рабочих мест (193% от планового значения), привлечено 15,1 млн рублей инвестиций (122% от планового значения).

На реализацию мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» моногородам области было выделено 64,5 млн рублей, что позволило отремонтировать автомобильные дороги, учреждения образований и культуры, детские игровые площадки, пешеходные дорожки и др.