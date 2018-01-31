Нарушения валютного законодательства на сумму 1 млрд рублей обнаружила Иркутская таможня в 2017 году

В течение 2017 года отделом валютного контроля Иркутской таможни было проведено 129 завершенных проверок фирм и организаций − участников внешнеэкономической деятельности, что на 17,2% больше количества проведенных проверок в 2016 году. В результате было выявлено 1567 нарушений валютного законодательства на общую сумму 903,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Фото: topwar.ru

В настоящее время российские таможенные органы, в том числе, Иркутская таможня, наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами, налоговыми органами, органами прокуратуры по фактам нарушений, в сфере валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

97% нарушений валютного законодательства выявлены при проверке именно экспортных контрактов.

Всего за январь-декабрь 2017 года по фактам нарушения валютного законодательства было возбуждено 333 дела об административных правонарушениях, когда в 2016 году − 208 дел. Таким образом, общее количество возбужденных данных дел об административных нарушениях в 2017 году превышает 2016 год в 1,6 раз.

Основные правонарушения связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.

В целом, в 2017 году по факту невозврата денежных средств из-за рубежа за вывезенный товар Иркутской таможней было возбуждено 9 уголовных дел (по статьям 193, 193.1 УК РФ) на общую сумму свыше 688,8 млн руб.

Два приговора было вынесено в отношении руководителей фирм-лесоэкспортеров. Еще один судебный приговор был вынесен по уголовному делу, связанному с выводом капитала за рубеж (общая сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 154 миллионов рублей) – за совершение данного преступления назначено наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком 4 года.