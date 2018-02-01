В 2017 году заемщики взяли кредитов на 5,7 трлн руб.

В 2017 г. было выдано 34,82 млн новых кредитов общим объемом свыше 5,68 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 37%. В 2016 г. было выдано 31,22 млн кредитов на 4,14 трлн руб.. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Кредитные карты - самый быстрорастущий сегмент

Лидером по темпам роста объемов кредитования в 2017 г. стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 8% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 48%. В 2017 г. было выдано более 8,65 млн новых карт с общим лимитом 544,55 млрд руб., годом ранее – 7,99 млн карт на 367,93 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 46 до 63 тыс. руб.

+30%. На втором месте - ипотека

Высокие темпы роста показал сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов[1], средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в 2017 г., выросло в годовом отношении на 30%, денежные объемы кредитования выросли на 42%. В 2017 г. было выдано 959,24 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,79 трлн руб., год назад было выдано 735,53 тыс. кредитов на 1,26 трлн руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 9%: с 1,71 до 1,87 млн руб.

+25%. В тройке лидеров - автокредиты

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 25%, объемы выдач увеличились на 36%. В 2017 году было выдано 436,54 тыс. кредитов на 333,35 млрд руб., годом ранее банки выдали 350,17 тыс. кредитов на 245,62 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 9%: с 701 до 764 тыс. руб.

В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 14%, при этом объем кредитования увеличился на 33%. В 2017 было выдано 24,69 млн кредитов наличными на 2,97 трлн руб. против 21,63 млн кредитов на 2,23 трлн руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 17%: со 103 до 120 тыс. руб.

"Розничное кредитование в 2017 г. показало уверенный рост. Этому способствовало последовательное снижение ключевой ставки Банка России и, как следствие, снижение ставок по розничным кредитам, - отмечает Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро. - В количественном отношении активнее всего рос сегмент ипотечного кредитования, так как ставки по этому виду кредитов сейчас являются самыми низкими за всю историю российского рынка. Кроме того, многие банки в 2017 г. начали активно развивать программы рефинансирования для заемщиков, взявших ипотечные кредиты в 2015-2016 гг.

В сегменте кредитных карт и кредитов наличными темпы роста объемов кредитования значительно превышают темпы роста количества новых кредитов. Это связано с укрепившейся в 2017 г. тенденцией по работе банков со своим кредитным портфелем и развитием кросс-продаж, когда банки готовы предлагать более крупные суммы кредитов и увеличение кредитных лимитов проверенным клиентам.

По итогам 2017 г. совокупный кредитный портфель банков вырос на 9% и составил 12,54 трлн руб. Самый значительный рост показал портфель кредитных карт, который за прошедший год вырос на 24% и составил 1,25 трлн руб. Ипотечный портфель вырос на 9% и составил 5,06 трлн руб. Портфель кредитов наличными показал рост в 6% и превысил 5,59 трлн руб. Самый скромный рост объемов кредитного портфеля отмечен в сегменте автокредитов, который вырос за год на 2% и составил чуть более 632 млрд руб".

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.