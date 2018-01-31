В прошлом году раскрыто больше 1600 краж из магазинов Приангарья

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За 2017 год в Иркутской области возбуждено свыше 3 тыс. уголовных дел, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Особняком в этой статистике стоят кражи из торговых точек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Благодаря сотрудникам уголовного розыска, участковых полиции, а также грамотным бизнесменам, которые оборудовали свои торговые точки камерами видеонаблюдения и средствами охраны, раскрыто более 1600 краж из магазинов.

Так в Иркутске накануне в суд направлено уголовное дело в отношении молодого человека, который похитил горнолыжную куртку в одном из торговых центров. Как установили сыщики, парень попросту надел на себя теплую вещь и покинул место преступления. Теперь согласно санкции части 1 статьи 158 УК РФ иркутянин может получить наказание от штрафа в 80 тыс. рублей до лишения свободы на 2 года.