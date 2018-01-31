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ВТБ запустил новый универсальный сайт объединенного банка

31 января 2018

ВТБ осуществил запуск нового сайта объединенного банка, который представляет собой универсальную платформу для решения любых финансовых потребностей как для корпоративных, так и для розничных клиентов.

Качественно новый подход к потребностям клиента и применение методик дизайн-мышления позволили значительно упростить навигацию и максимально усовершенствовать продуктовые и сервисные функции.

До конца 2018г. для каждого посетителя сайта планируется сформировать персонифицированный контент в зависимости от клиентских предпочтений, геолокации и предыдущих действий на сайте. Благодаря этому пользователи смогут быстрее и проще найти нужную информацию, а также оформить и получить интересующие их продукты и услуги банка. Встроенная система веб-аналитики с применением технологий Big Data позволит максимально точно определить потребности клиента и предложить оптимальные варианты банковских сервисов и продуктов. Каждый пользователь будет видеть контент, сформированный на основе системы машинного обучения.

Владимир Верхошинский, член правления банка ВТБ, заместитель руководителя бизнес-линии «Розница», отметил: «Мы не просто запускаем новый сайт. Мы внедряем гибкую digital-платформу, в основе которой лежит подход Customer Value First: для нас очень важно предугадывать пожелания клиентов и предлагать продукты, необходимые клиенту «здесь и сейчас». Реализация розничным бизнесом проекта по созданию современной мультиканальной платформы цифровых продаж – ключевая инициатива 2018 года в рамках программы проектов «Банк будущего».

Новый сайт адаптирован для клиентов с ограниченными возможностями. Специальные настройки позволяют увеличивать шрифт, контрастность фона и текста, люди с нарушенным цветовым восприятием смогут полностью отключить цвет, оставив ахроматическое сочетание.

В качестве технологической платформы объединенного сайта было выбрано самое современное отраслевое решение платформы Sitecore, с помощью которой удалось значительно повысить скорость и производительность работы сайта. Новая платформа является фундаментом цифровой архитектуры, прежде всего розничного бизнеса, которая будет полноценно развернута в банке ВТБ к концу 2018 года. Развитие платформы обеспечит качественное улучшение клиентского опыта и синергию цифровых каналов банка: в течение 2018 года на новую платформу будут перенесены все ключевые интернет-площадки банка.

Сайт доступен по адресу www.vtb.ru.


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