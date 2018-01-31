Солид Банк расширил реестр компаний, сотрудникам которых доступно кредитование на льготных условиях

Кредит «Бюджетный» с момента запуска в АО «Солид Банк» стал самым востребованным продуктом среди всей кредитной линейки для физических лиц. Это обусловлено тем, что условия данной программы являются оптимально комфортными. Кроме того кредит «Бюджетный» предназначен для обширной аудитории клиентов – сотрудников бюджетных организаций, госслужащих, сотрудников силовых структур, военных пенсионеров. Данная категория населения является, пожалуй, самой многочисленной, поэтому кредит «Бюджетный» можно назвать поистине народным.

Поскольку данный кредитный продукт очень востребован, АО «Солид Банк» предоставил возможность кредитования по программе «Бюджетный» с фиксированной ставкой 12% годовых сотрудникам более 1000 организаций, не относящихся к бюджетным. Реестр компаний постоянно расширяется. С 31 января вступает в силу новый список, в который добавлены более 50 новых организаций.

Если работодатель потенциального клиента не входит в данный реестр, это не означает, что оформить кредит с наиболее низкой, из действующих на сегодняшний день в АО «Солид Банк», ставкой нет возможности. Любой сотрудник организации, независимо от занимаемой, должности может направить запрос на электронную почту банка bank@solidbank.ru с указанием названия и ИНН компании. Специалисты банка проверят данные и, в случае положительного решения, кредитование по льготной программе будет доступно всем сотрудникам данного предприятия. Менеджеры АО «Солид Банк» всегда с радостью проведут презентацию на территории организации , расскажут о всех тонкостях кредитования помогут оформить заявку прямо на рабочем месте – сотрудникам даже не придется посещать для этого банк.

Важно отметить, что большую часть новых организаций внесли в реестр именно по инициативе их сотрудников, отправивших заявку на е- mail банка.

Акция по кредиту «Бюджетный» действует до 1 марта 2018 г. С условиями можно ознакомиться на здесь.