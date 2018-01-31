Благодаря морозам увеличена грузоподъемность трех ледовых переправ в Иркутской области

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Сильные морозы, державшиеся в Иркутской области на протяжении почти двух недель, способствовали увеличению толщины льда на водных объектах.

При проведении проверки переправ через реку Лену в городе Киренске Иркутской области – «Киренск - микрорайон Мельничный» и «Киренск - микрорайон Пролетарский» по решению местной администрации их грузоподъемность увеличена: с 15 до 20 тонн. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, толщина льда проверенных участков составляет 55 см.

Кроме того, специальной комиссией принято решение об увеличении допустимой грузоподъемности ледовой переправы на автодороге «Залари-Жигалово, 80 километр» в районе населенного пункта Балаганск до 5 тонн.