Форумы, конференции, мастер-классы для бизнеса в Иркутске. Что посетить в феврале

В феврале деловое общество Иркутска ждут новые интересные и полезные мероприятия. Вы сможете обсудить последние экономические новости за чашкой кофе с представителями компании «БКС Премьер», в игровой форме доказать своё мастерство переговоров, с головой окунуться в авторские программы Сергея Макшанова, ведущего эксперта по стратегическому планированию, и даже отправиться в двухнедельную поездку на райские Филиппины!

1. Бизнес-завтрак «2018 год: готовые финансовые решения для начинающих и опытных инвесторов» с Иваном Ворониным

Дата: 1 февраля

Время: 11:00

Место: Иркутск, ул. Чкалова 15, отель «Марриотт»

Спикер: Иван Воронин (Москва), эксперт по финансам для состоятельных людей, менеджер по развитию бизнеса Управления развития продаж инвестиционных и страховых продуктов «БКС Премьер»

Стоимость: бесплатно

Как обеспечить финансовое будущее семьи? Как достичь своих финансовых целей? За чашкой свежемолотого кофе участники и спикеры обсудят эти и другие вопросы, актуальные финансовые новости, подискутируют на тему инвестиций и экономики.

Зарегистрироваться, уточнить подробности и задать вопросы можно по адресу: pakulevaZP@krsk.bcs.ru

2. Игра-тренинг «Гений Переговоров»

Дата: 3 февраля

Время: 10:00

Место: Иркутск, ул. Академическая, 54/3

Ведущий: Елена Евдокимова, бизнес-тренер «Байкальского Центра Тренинга»

Стоимость: 1800 рублей

Это увлекательная стратегическая игра, которая позволит вам протестировать и улучшить свои переговорные способности и навыки общения в ходе самых невероятных ситуаций, которые то и дело возникают на игровом поле.

В течение четырех-пяти часов вы подробно разберёте основные приемы, применяемые переговорщиками. Увидите свои слабые зоны и зоны ближайшего развития.

Эта игра для Вас, если:

Вы хотите расширить круг полезных и интересных знакомств;

Вам интересно освоить лучшие приёмы ведения переговоров;

Вы любите разрабатывать стратегические планы, ведущие к победе;

Вам любопытно — какие у Вас сильные и слабые стороны в общении с людьми;

Вы хотите знать, что Вам нужно, чтобы повысить свой эмоциональный интеллект.

Зарегистрироваться можно по ссылке и по телефону 50-03-04

3. Бизнес-завтрак «Оптимизация налогообложения с помощью финансовых инструментов» с Людмилой Луковой

Дата: 15 февраля

Время: 11:00

Место: Иркутск, ул. Чкалова 15, отель «Марриотт»

Спикер: Людмила Лукова, эксперт «БКС Премьер»

Стоимость: бесплатно

Приходите на очередной бизнес-завтрак «БКС Премьер», если вы:

ищете возможности для более гибкого и рационального использования собственного капитала;

работаете как с рублевыми, так и с валютными активами;

интересуетесь готовыми торговыми идеями.

Регистрация и подробности по почте: pakulevaZP@krsk.bcs.ru

4. Авторская программа Сергея Макшанова «Стратегическое управление в условиях изменений»

Дата: 17-18 февраля

Время: по запросу

Место: по запросу

Спикер: Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»

Стоимость: 35000 рублей

Продукт стратегического планирования полезен всем компаниям, которые имеют амбиции! Амбиции – это когда вы делаете лучший продукт в России, затем в мире.

Программа Сергея Макшанова на 80% состоит из авторских разработок и методик (Матрица организационных стратегий, матрица идеального ассортимента, матрица полного продукта, типология организаций, методика оценки конкурентоспособности компании и др.).

Конференция будет интересна владельцам и топ-менеджерам, участвующим в стратегическом управлении компанией..

Посмотреть подробную программу конференции можно здесь.

Регистрация по ссылке или по телефону 50-03-04

5. «Базовые стратегии 2018» от Сергея Макшанова

Дата: 16 февраля

Время: по запросу

Место: по запросу

Спикеры: Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», Зоя Стрелкова, ведущий финансовый аналитик, руководитель направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»

Стоимость: 23000-31000 рублей

Все бизнес-организмы действуют по одному системному закону. Каждый маленький бизнес имеет прототип на глобальном уровне. Все, что происходит в большой системе, на глобальном уровне, влияет и на них.

Поняв закономерности в мировой экономике и бизнесе, вы относительно легко сможете прогнозировать, как это будет отражаться на вашем бизнесе и вашем регионе.

«Базовые Стратегии» подходят для компаний любого размера и любой отрасли.

Посмотреть программу конференции, увидеть ответы на часто задаваемые вопросы и услышать отзывы участников можно здесь.

Зарегистрироваться можно по ссылке и по телефону 50-03-04

6. Развивающее путешествие с Алексеем Щавелёвым на Филиппины «Жизнестойкость и управление стрессом»

Дата отправления: 23 февраля – 9 марта

Ведущий: Алексей Щавелёв, тренер-консультант ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»

Стоимость: 63000-134500 рублей

В условиях неопределенности, риска, давления и высокой ответственности за принятые решения, управление собой (стрессом, эмоциональным состоянием, своим жизненным тонусом) – ключевой навык современного человека. Энергетическое истощение неизбежно приводит к снижению личной продуктивности и общего качества жизни, к эмоциональному выгоранию. На тренинге вы изучите технологии саморегуляции, которые позволят вам выдерживать большие психоэмоциональные и физические нагрузки без потери здоровья и синдрома хронической усталости.

Посмотреть резюме автора тренинга, программу обучения, узнать о деталях предстоящего путешествия можно здесь.

Заявку на участие можно отправить по ссылке. Дополнительная информация по телефону 50-03-04

7. Интерактивный тренинг «Новые стратегии лидерства для создания будущего»

Дата: 27-28 февраля

Время: по запросу

Место: по запросу

Спикер: Ханс Руис (Hans Ruijs) – руководитель IMO-Швейцария, международный эксперт и сертифицированный тренер по интегральной спиральной динамике

Стоимость: 24000-27000 рублей

Рано или поздно каждый руководитель сталкивается с ситуацией тупика, когда прежние методы и подходы работы, жизни, управления компанией перестают быть эффективными, а новые пока не известны. Такие тупики возникают на сломе парадигмы ценностей и смыслов, которые переживает каждый человек и каждая компания.

Интегральная спиральная динамика – это модель разных уровней ценностей и потребностей, которые эволюционно проживают человек и сообщества людей. Концепция спиральной динамики различает несколько систем ценностей, состоящих из стимулов, убеждений, взглядов на жизнь и правил, которые управляют человеком, сообществом людей или целой культурой на разных этапах развития.

Органично вести компанию по пути обновления от этапа к этапу позволяет методология горизонтального выстраивания организаций.

Подробнее о мероприятии можно посмотреть здесь.

Регистрация и подробности по телефонам: 79148836551, 79834108859, 79149191360.