Новости Китайские инвесторы проявляют интерес к российской недвижимости Общий объем китайских инвестиций в российскую недвижимость за период с сентября 2013 года по октябрь 2017 года составил $170 млн, говорится в исследовании New Frontiers международной консалтинговой компании Knight Frank. По данному показателю Россия заняла шестое место в рейтинге, всего в нем участвовало 69 стран. В качестве базы для исследования New Frontiers были взяты 69 стран Восточной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, СНГ, Ближнего Востока, вошедшие в китайскую стратегию «Нового Шелкового пути» (The Belt and Road Initiative). Программа была объявлена президентом Китая Си Цзиньпинем в 2013 году и была призвана создать ряд инфраструктурных проектов для эффективного сотрудничества Китая с крупными мировыми центрами экономики. Первые строчки рэнкинга по показателю объема инвестиций в коммерческую недвижимость заняли Сингапур ($3,87 млрд), Южная Корея ($2,74 млрд), Малайзия ($2,37 млрд), Новая Зеландия ($0,34 млрд) и Чехия ($0,31 млрд). Основными сегментами, в которых вкладывались китайские инвесторы в странах «Нового Шёлкового пути», стали строительство ($ 5,22 млрд), офисы ($3,1 млрд), торговая недвижимость ($600 млн), апартаменты ($520 млн), склады ($410 млн) и отели ($370 млн). По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Алана Балоева, высокое место России в рейтинге обеспечила сделка по покупке БЦ «Военторг» китайской Fosun Group, состоявшаяся в 2017 году. «Из-за высоких ставок капитализации китайским инвесторам действительно интересны российские активы в сфере коммерческой недвижимости. Я думаю, что в текущем году возможны сделки с участием китайцев». Особую заинтересованность китайские инвесторы проявляют к проектам развития Дальнего Востока. Компания Sheen Creation Holdings реализует проект во Владивостоке по созданию гостинично-жилого и административного комплекса «Дом в море», который будет включать в себя пятизвездочный отель, торговый центр, спортивный центр. Группа компаний «Guo Wei» инвестирует в строительство казино, отеля и яхт-клуба в игорной зоне «Приморье». Также компания «Юй Пэн» и ее дочерняя структура «Хунбо» заинтересованы в инвестициях в строительство жилья во Владивостоке, а также в совместном с властями Владивостока участии в проекте «Жилье для российской земли», подразумевающее строительство жилья для детей-сирот и для людей, переселяемых из аварийного жилого фонда. Для реализации этих проектов возможно совместное создание заводов по производству стройматериалов. По итогам 2017 года на российском рынке коммерческой недвижимости было заключено 57 сделок на общую сумму $4,3 млрд. По сравнению с 2016 годом общий объем инвестиций не изменился, число сделок выросло на 10%, а средний размер транзакции снизился с $81 млн до $75,4 млн. За счет крупной портфельной сделки по продаже торговых центров, заключенной между австрийской Immofinanz и российской компании Fort Group, инвестиции в торговый сегмент достигли 44% от общего объема сделок. На долю офисного сегмента пришлось 38%, складского – 6%. По сравнению с предыдущим годом доля иностранных инвестиций увеличилась на 2% и достигла 13% от общего объема. Для иностранных инвесторов российский рынок недвижимости остается одновременно высокодоходным и высокорисковым. В частности, ставки капитализации российских офисных активов по итогам прошлого года составили 9,25 – 9,75%, на торговую недвижимость 9,5-10%, на склады – 11-11,75%. По словам Алана Балоева, за счет большого количества отложенных по тем или иным причинам сделок на рынке образовался накопленный спрос, который при условии сохранения позитивных экономических факторов может превратиться в 2018 году в ряд крупных сделок, в том числе связанных с появлением на российском рынке новых влиятельных игроков. eg

