876 млн рублей направят на благоустройство территорий Иркутской области

В 2018 году в муниципальные образования Иркутской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов планируется направить 875,9 млн рублей, в том числе: 566,4 млн рублей составит субсидия на благоустройство дворовых территорий, 283,2 млн рублей – на благоустройство общественных территорий, 26,2 млн рублей – на обустройство городских парков.

Эти цифры были обнародованы на заседании комиссии по собственности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при Региональном совете Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Заседание провел мэр муниципального образования «город Свирск», председатель комиссии Владимир Орноев. В работе комиссии принял участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

При рассмотрении вопроса о критериях участия муниципальных образований региона в реализации приоритетного проекта ни один мэр, присутствующий в зале или на селекторной связи, не остался равнодушным: речь шла о том, что суммы на общественные пространства, дворовые территории и парки известны на три года вперед, и главный вопрос: как они будут распределяться. Ведь проект может быть реализован в 160 муниципалитетах Иркутской области. Но из них только в 99 имеются многоквартирные дома, следовательно, 61 населенный пункт финансов на благоустройство дворовых территорий уже не получит. А три крупных города области также могут претендовать на большую сумму, чем остальные 157 муниципалитетов.

Консенсус был найден путем голосования. Для всех МО по формуле рассчитывается «лимит на три года», но ежегодно проводится конкурс, для участия в котором необходимо наличие муниципальной программы на 2018-2022 гг., правил благоустройства МО, паспорта благоустройства. Кроме того будут учитываться показатели выполнения программы предыдущего года, наличие проектно-сметной документации, дизайн-проектов, общественного обсуждения и т.п.

– Мы добились того, что важный финансовый вопрос обсуждался в совершенно открытом режиме, решение принято не кулуарно, а на виду у всех. Мнение мэров обязательно будет учтено при принятии решения областной межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта, – подвел важный итог внеочередного заседания комиссии Дмитрий Чернышов.