Связь-Банк снизил ставки по потребительским кредитам до 10%

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) существенно понизил ставки по программе потребительского кредитования «Кредит наличными» – на 2,9 процентных пунктадо минимальных 10% годовых в рублях для «хороших» заемщиков.

Верхняя граница ставок по «Кредиту наличными» составит 16,9% с учетом оформления добровольного страхования, т.е. на 2% ниже по сравнению с ранее действующей ставкой. Кредит выдается на срок от полугода до 5 лет,

максимальная сумма кредита - 3 млн рублей. Предложение действительно для всех регионов присутствия Банка.

«Низкий уровень инфляции и динамичное снижение ключевой ставки ЦБ оказывает прямое влияние на стоимость банковских кредитов для физических лиц. В текущем году мы продолжим улучшать условия для розничных клиентов, ставя акценты не только на стоимости, но и на удобстве оформления, получения, качестве сервиса», – прокомментировала новые условия Директор Департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Карасева.