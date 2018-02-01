Альфа-Банк первым в России тестирует анализ эмоций клиентов

Альфа-Банк первым в России запустил пилот по анализу эмоций клиентов в реальном времени в своих отделениях.

«Подобных решений, работающих в режиме реального времени, сейчас на финансовом рынке пока нет. Мы тестируем распознавание эмоций клиентов по лицу: клиент приходит в отделение, на него смотрит камера, и наш собственный алгоритм ставит оценку восприятия клиентом банка по итогам обслуживания. Наше решение основывается на модели интегральной оценки эмоций собственной разработки. В ходе работы над концептом мы провели сравнение существующих решений между собой, а по итогам пилота ожидаем закрыть все риски, получить опыт работы с новой технологией, а также собрать данные для дальнейшей аналитики», - комментирует Анатолий Петров, начальник R&D отдела Блока «Информационные технологии» Альфа-Банка.

Пилотирование технологии по распознаванию эмоций вызывает особый интерес, так как предоставляет возможность собрать обратную связь от клиента без опросов и звонков, измерить уровень удовлетворенности обслуживанием в отделении. Это возможность сделать наши процессы лучше, продукты интереснее, сервис удобнее.

Альфа-Банк всегда использует новые подходы в работе с инновациями. В банке этим занимается специальное подразделение, в задачи которого входит, в том числе, выявление трендов и прогнозирование потенциальных направлений развития рынка, поиск новых бизнес-моделей и запуск технологических концептов. Спектр концептов широкий: от задач с минимальной новизной до радикальных сочетаний целого набора новых технологий и бизнес-моделей. В том числе закрываются регулярные потребности бизнес-линий, — с помощью новых технологий решаются стандартные задачи, улучшаются бизнес-процессы и многое другое.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.