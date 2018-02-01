В 2018 году акции девелоперов, энергетиков, металлургов будут выглядеть лучше фондовых индексов

Аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции «Рынок акций РФ: “быки” настроены решительно». По его мнению, в 2018 году лучше рынка могут выглядеть акции компаний энергетического, строительного и металлургического секторов, а также дивидендные бумаги.

В 2018 году восходящий тренд на мировом рынке нефти продолжился. Тем не менее, курс российской валюты не коррелирует с котировками «чёрного золота», отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Причин для сильного укрепления нет, поскольку выстроен механизм защиты рубля от чрезмерного роста – чем он будет сильнее, тем больше Минфин будет покупать валюты. Соответственно, даже рост нефти до $75-80 за баррель Brent не гарантирует существенного укрепления рубля. Однако стоит отметить, что в новом пакете санкций ничего не говорится про ограничения по покупке российских ОФЗ, в этой связи отечественная валюта может укрепиться ещё на 3-5%».

В текущих условиях лучше широкого рынка будут выглядеть акции компаний, которые выиграют от роста внутреннего потребления и экономики. «Лучше рынка, возможно, будут энергетики, а также строительные компании. “Россети” и “ФСК ЕЭС”, помимо прочего, могут быть интересными в качестве дивидендных историй. Так, председатель правления “ФСК ЕЭС” говорил о возможности повышения дивидендных выплат до 50% от прибыли. Заявления президента по поводу необходимости развития инфраструктуры в стране способны добавить вес акциям металлургов, а также строительным компаниям, например, “Мостотресту”», – рекомендует аналитик.

Интересными для инвесторов могут представлять и акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды акционерам. «Стоит обратить внимание на “префы” “Сургутнефтегаза”, скорее всего, “ВСПМО-АВИСМА” вновь выплатит весьма приличные суммы. “АЛРОСА” может показать дивдоходность на уровне 2016 года. ”ЭНЕЛ Россия” – стабильная компания с хорошими дивидендами. Не стоит забывать и про “Ростелеком” и “Мосэнерго”», – напоминает г-н Кочетков.

По словам аналитика «Открытие Брокер», динамика акций ритейлеров будет определяться ростом доходов населения: «Расширение сетей X5 и “Ленты” происходит во многом за счёт покупки новых магазинов региональных сетей. То есть идёт уже процесс экстенсивного развития. Ритейлеры уже вынуждены конкурировать друг с другом, что повышает стоимость обслуживания бизнеса и снижает доходы с покупателя. Поэтому в 2018 году ждём ухудшения показателей “Ленты”. “Магнит” недавно провёл вторичное размещение акций. Вероятно, что в ближайшее время будет объявлено о каких-то приобретениях, но это не должно слишком сильно очаровывать инвесторов».

При условии роста доходов населения в выигрыше окажутся бумаги строительных компаний и банков. «Улучшение условий по ипотеке и предложение нового жилья позволит ведущим застройщикам – “ЛСР” и ГК “ПИК” – улучшить операционные показатели, – полагает г-н Кочетков. – Кроме того, от развития ипотеки будут получать преимущества банки. Но, судя по всему, в Сбербанк уже поздно вкладываться. В этом случае стоит обратить внимание на другие бумаги сектора. Однако в целом ожидания по сектору не самые радужные».

В аутсайдерах может оказаться лидер сектора авиаперевозок «Аэрофлот». «Потенциал снижения в акциях компании все ещё присутствует и нацелен на диапазон 110-120 рублей за бумагу. На текущий момент есть вероятность того, что чемпионат мира по футболу может принести компании убытки из-за государственных нагрузок по обслуживанию. Кроме того, ухудшение показателя прибыли за 2017 год пока также делает неопределённым вопрос дивидендных выплат. Поэтому пока есть смысл быть осторожным», – резюмирует г-н Кочетков.

Полная версия онлайн-конференции доступна по ссылке.