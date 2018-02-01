Предприниматель, по вине которого погибло более 70 человек в Иркутской области, получил 250 тыс. рублей штрафа

Ленинский районный суд Иркутска 31 января 2018 года вынес приговор 31-летнему мужчине, занимавшемуся незаконным производством незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метилового спирта, который один из работников предприятия продал изготовителям косметического средства «Боярышник». В результате погибли более 70 человек. Как сообщает прокуратура Иркутской области, суд оштрафовал подсудимого на 250 тыс. рублей, а также лишил права заниматься определёнными видами деятельности.

Во время судебного разбирательства установлено, что осенью 2016 года подсудимый незаконно приобрел и хранил в производственно-складском помещении в Иркутске метиловый спирт, являющийся ядовитым веществом, запрещенным к использованию для производства автомобильной продукции. С помощью наёмных работников он произвёл более 150 тыс. литров незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости, смешав метиловый спирт с водой, отдушкой и красителями и разлив её в пластиковые канистры. Было установлено, что метиловый спирт, использовавшийся для производства «Боярышника», продал работник предприятия, которым руководил осужденный.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин. Предприниматель признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).