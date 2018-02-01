Азиатско-Тихоокеанский банк обновил раздел «Ипотека» на сайте

На сайте Азиатско-Тихоокеанского банка обновлен раздел «Ипотека». Раздел изменился не только внешне, он стал и более функциональным. Продумана каждая деталь, которая может быть важна и полезна клиентам: современный онлайн-сервис, удобный ипотечный калькулятор, простой, понятный интерфейс и интересный видеоряд.

Улучшения коснулись и привлекательности самой ставки по кредиту. За счет расширения пула партнеров (в связи с началом сотрудничества с Единым институтом развития в жилищной сфере АИЖК, ставки по ипотеке в АТБ снизились и теперь варьируются от 9% до 9,75% годовых. Более привлекательная ставка делает возможность покупки жилья еще доступней.

АТБ предоставляет клиентам весь спектр услуг на рынке ипотечного кредитования: можно выбрать квартиру на первичном или вторичном рынках; апартаменты или дом; использовать материнский капитал; получать одобрение всего по двум документам и др.

Ознакомиться с обновленным разделом можно по ссылке