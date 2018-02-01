"Потребительская зима" заканчивается

Индекс потребительской уверенности вырос с –12 % в третьем квартале 2017 года до –10 % в четвертом квартале, наконец вернувшись на уровень, предшествовавший спаду второго полугодия 2013 года. Нормализация потребительских привычек продолжается, хотя многие по-прежнему предпочитают более дешевые товары. Об этом говорится в 22-м выпуске обзора потребительской уверенности россиян — «Потребительский индекс Иванова»2, который подготовил Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB1. В очередном обзоре анализируются тенденции в части расходов, сбережений и потребительского поведения граждан.

Улучшения не являются одномоментными

По сравнению с предыдущим кварталом повысились индекс личного благосостояния и оценка условий для крупных покупок, тогда как индекс благосостояния страны не изменился. По мнению аналитиков несколько более оптимистичный настрой отражает рост реальных доходов населения в четвертом квартале 2017 на фоне рекордно низкой инфляции. Эксперты отмечают постепенное улучшение разных показателей. Это означает, что улучшения не являются одномоментными в отличие от случаев повышения индексов, за которыми наступало разочарование.

Безработица снижается

Уровень безработицы среди наших респондентов снизился с 11,6% в четвертом квартале 2016 до 10,9% в прошлом квартале, но по сравнению с третьим кварталом 2017 он повысился на 30 б. п. Доля тех, кто работает неполный рабочий день, но хочет устроиться на полную ставку, достигла рекордно высокого уровня в 9,7% по сравнению с 8,2% в третьем квартале 2017 и 8,1% в четвертом квартале 2016. Индекс чистого найма в четвертом квартале 2017 составил минус 35,0% против минус 33,5% в третьем квартале 2017 (за счет сезонных факторов) и минус 42,0% в четвертом квартале 2016.

Зарплаты немного увеличиваются...

По данным опроса, заработная плата в четвертом квартале 2017 увеличилась на 4,9%, что ниже темпов роста, зафиксированных Росстатом (7,9%). В случае увеличения зарплаты Ивановы планируют потратить на еду 20% прибавки (из текущих расходов на еду уходит 39%), 15% - на одежду и товары для дома (на эту категорию приходится 16% текущих доходов), а 13% - отложить (сейчас это 7,0%). Норма сбережений в четвертом квартале 2017 осталась такой же, как и в третьем квартале 2017 - 6,5% (против 7,0% в четвертом квартале 2016).

... но потребители продолжают экономить

Доля Ивановых, которые стремились сэкономить на товарах повседневного спроса за предшествовавшие два-три месяца (т. е. за счет отказа от незапланированных покупок и перехода на более дешевые продукты питания), не изменилась по сравнению с четвертым кварталом 2016 и снизилась на 3 п. п. по сравнению с третьим кварталом 2017 до 65% в четвертом квартале 2017, достигнув самого низкого уровня за период с 2014 года.

Цена перестала быть определяющим фактором при покупке

Принятие решения о покупке стало меньше зависеть от цен, качество стало более важным фактором. Около 51% респондентов готовы приобрести более дорогую продукцию более высокого качества по разумной цене. Соответственно, промоакции на более дорогие товары могут быть оправданы. Доля опрошенных, которые приходят в магазины только ради промоакций, еще больше снизилась, с 62% в третьем квартале 2017 до 60% в четвертом квартале 2017. По мере снижения общей осторожности в том, что касается расходов на продукты питания, уменьшилась доля покупателей, пытающихся сэкономить на непродовольственных товарах.

Несмотря на рекордно низкие официальные данные население беспокоит инфляция

В целом, тремя главными причинами для беспокойства остаются коррупция (отметили 64% опрошенных), безработица (55%) и инфляция (48%). Последний фактор по-прежнему беспокоит многих респондентов, несмотря на рекордно низкие официально публикуемые темпы инфляции в 2,6%. Обеспокоенность курсом рубля высказали лишь 18% Ивановых, как и по итогам в предыдущего опроса.

Потребители готовы платить больше в случае подорожания продуктов

Около 55% Ивановых заявили о готовности платить больше в случае подорожания продуктов питания. Среди посетителей магазинов шаговой доступности эта доля была ниже, чем среди клиентов гипермаркетов. При этом выросла доля покупателей, приобретающих товары в больших упаковках, которые склонны переключиться на продукцию более высокого качества. У Ленты доля покупателей, приходящих только на промоакции, снизилась по сравнению с третьим кварталом 2017, но в магазинах шаговой доступности она не изменилась. Все это позволяет сделать вывод, что от перехода покупателей на более дорогую продукцию выиграли в основном гипермаркеты.

Помимо публикации основного индекса потребительской уверенности, регулярный обзор включает в себя анализ опережающих показателей, которые дают представление об основных тенденциях в секторах российской экономики, ориентированных на потребителя и отличающихся высокими темпами роста, в том числе в розничной торговле, банковской сфере, телекоммуникациях, медиа, ИТ, недвижимости и транспортном секторе.

Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Наше исследование, однако, охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Обзор основан на итогах опроса 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность наших оценок ниже 2 %.

1На основе АО «Сбербанк КИБ».

2Фамилия Иванов считается самой распространенной в России, а условный Иванов в обзоре является типичным представителем российского среднего класса.