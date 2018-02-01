РСХБ поддерживает развитие рыбоводства в Карелии

Россельхозбанк запустил особые условия кредитования предприятий рыбоводства Республики Карелия на приобретение рыбопосадочного материала и кормов.
Рыбоводным предприятиям – членам отраслевых ассоциаций/союзов рыбоводов упрощен доступ к кредитным ресурсам, прежде всего, за счет снижения требований по залоговому обеспечению. Согласно особым условиям кредитование стало возможным под залог биомассы рыбы с долей в общей структуре обеспечения до 70%.
Кредитная программа подготовлена при активном участии Некоммерческого партнерства «Общество форелеводов Карелии», в состав которого входит большинство форелеводческих предприятий Республики.
Благодаря новой программе, РСХБ окажет адресную поддержку предприятиям рыбоводческой отрасли Карелии, расширит доступность их кредитования с учетом потребностей отечественных производителей.
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