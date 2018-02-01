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РСХБ поддерживает развитие рыбоводства в Карелии

1 февраля 2018

Россельхозбанк запустил особые условия кредитования предприятий рыбоводства Республики Карелия на приобретение рыбопосадочного материала и кормов.

Рыбоводным предприятиям – членам отраслевых ассоциаций/союзов рыбоводов упрощен доступ к кредитным ресурсам, прежде всего, за счет снижения требований по залоговому обеспечению. Согласно особым условиям кредитование стало возможным под залог биомассы рыбы с долей в общей структуре обеспечения до 70%.

Кредитная программа подготовлена при активном участии  Некоммерческого партнерства «Общество форелеводов Карелии», в состав которого входит большинство форелеводческих предприятий Республики.

Благодаря новой программе, РСХБ окажет адресную поддержку предприятиям рыбоводческой отрасли Карелии, расширит доступность их кредитования с учетом потребностей отечественных производителей. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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