РСХБ поддерживает развитие рыбоводства в Карелии

Россельхозбанк запустил особые условия кредитования предприятий рыбоводства Республики Карелия на приобретение рыбопосадочного материала и кормов.

Рыбоводным предприятиям – членам отраслевых ассоциаций/союзов рыбоводов упрощен доступ к кредитным ресурсам, прежде всего, за счет снижения требований по залоговому обеспечению. Согласно особым условиям кредитование стало возможным под залог биомассы рыбы с долей в общей структуре обеспечения до 70%.

Кредитная программа подготовлена при активном участии Некоммерческого партнерства «Общество форелеводов Карелии», в состав которого входит большинство форелеводческих предприятий Республики.

Благодаря новой программе, РСХБ окажет адресную поддержку предприятиям рыбоводческой отрасли Карелии, расширит доступность их кредитования с учетом потребностей отечественных производителей.