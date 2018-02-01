Банк Авангард — победитель «Народного рейтинга–2017»

Банк Авангард признан лучшим банком России по уровню клиентского обслуживания в 2017 году по итогам «Народного рейтинга банков» портала Banki.ru. Рейтинг строится на основе отзывов клиентов о качестве полученных банковских услуг и является самым авторитетным источником информации об уровне клиентского сервиса в российских банках.

Банк Авангард — многократный призер «Народного рейтинга», и в этом году занял высшую позицию второй раз подряд. Отметим, что за всю историю рейтинга с 2005 года клиенты признавали Авангард лучшим наибольшее количество раз, а также банк практически всегда присутствовал в тройке лидеров.

Признание клиентов — высшая оценка для банка, которую можно получить, только твердо следуя принципам клиенториентированности, технологичности и постоянной обратной связи. Специалисты банка всегда в контакте с клиентами, и часто ответом на запрос или предложение становится введение новой услуги или изменение алгоритмов работы каких-либо подразделений для улучшения качества обслуживания.

«Народный рейтинг» — один из самых популярных разделов портала Banki.ru. Ежегодно его посетители оставляют свыше 60 тысяч отзывов о работе банков. С момента создания раздела в 2005 году своим личным опытом поделились более 250 тысяч человек.