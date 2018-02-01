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В Приангарье возбуждено уголовное дело в отношении ИП, задолжавшего 3,7 млн рублей по налогам

1 февраля 2018

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

Следствием установлено, что в период с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, осуществляя розничную торговлю мебелью на территории Заларинского района, необоснованно применял специальный налоговый режим в виде ЕНДВ, достоверно зная, что права на применение указанного режима не имеет.

Мужчина не предоставил в налоговый орган налоговые декларации по НДФЛ  и НДС за период 2013-2015 гг. тем самым, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 3 700 000 рублей.

В пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщают, что расследование уголовного дела продолжается. 


/ СИА /
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