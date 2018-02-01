В Приангарье возбуждено уголовное дело в отношении ИП, задолжавшего 3,7 млн рублей по налогам

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

Следствием установлено, что в период с 2013 по 2015 годы индивидуальный предприниматель, осуществляя розничную торговлю мебелью на территории Заларинского района, необоснованно применял специальный налоговый режим в виде ЕНДВ, достоверно зная, что права на применение указанного режима не имеет.

Мужчина не предоставил в налоговый орган налоговые декларации по НДФЛ и НДС за период 2013-2015 гг. тем самым, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 3 700 000 рублей.

В пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщают, что расследование уголовного дела продолжается.