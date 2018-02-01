Мошенник под личиной правоохранителя украл 10 тысяч рублей у работницы жилищно-коммунальной организации в Иркутской области

31 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные лица мошенническим путем завладели ее деньгами. Как было установлено, женщине, работающей в одной городской жилищно-коммунальной организации, позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ей необходимо явиться для подписания документов по проверке деятельности организации в которой работает усольчанка.

По пути следования, заявительнице позвонили вновь и попросили перевести деньги сначала на один указанный телефон, потом на другой. При встрече правоохранитель пообещал отдать сбережения женщине. Потерпевшая выполнила все инструкции злоумышленников, и в общей сумме перечислила им 10 тысяч рублей. Осознав, что совершила ошибку, она стала перезванивать на телефоны незнакомцев, но они были отключены.

По информации межмуниципального отдела МВД России «Усольский», номера телефонов предполагаемых преступников зарегистрированы в Краснодарском крае.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводится расследование.